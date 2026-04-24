«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
Количество фальшивых долларов в России упало до исторического минимума
В первом квартале 2026 года объем выявленных поддельных американских банкнот в стране снизился, обновив исторический минимум, свидетельствуют данные ЦБ.
Объем обнаруженных фальшивых американских валютных знаков снизился до 110 штук. Этот показатель стал самым низким за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд зафиксировали в третьем квартале 2024 года, когда выявили 165 подделок, передает РИА «Новости».
За прошедший год количество фальшивых долларов сократилось в 13 раз. Средний квартальный показатель за последние пять лет составлял 410 купюр. Тенденция затронула и другие иностранные валюты. Общее число выявленных поддельных зарубежных банкнот за год упало в 11 раз и составило 123 штуки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России считает необходимым увеличить лимит недекларируемого ввоза наличной иностранной валюты для иностранных туристов в Россию.