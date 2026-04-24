МИД Японии захотел сдвинуть с мертвой точки диалог с Москвой по Курилам
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду на возобновление переговоров с Россией по территориальному вопросу и совместным проектам, несмотря на осложнения в отношениях.
По словам Мотэги, Япония намерена активизировать диалог с Россией по территориальным вопросам и совместным проектам, передает РИА «Новости».
Он заявил, что после начала конфликта на Украине отношения двух стран оказались в крайне сложном положении, а переговоры по спорным вопросам практически прекратились.
Мотэги отметил, что Япония хотела бы каким-то образом найти возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки. По его словам, одной из приоритетных задач для Токио остается возобновление поездок бывших жителей на южные Курильские острова и реализация связанных с этим инициатив.
Глава японского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия – соседняя страна, и для Японии крайне важно поддерживать двусторонние отношения на надлежащем уровне. Он добавил, что в нынешних условиях нормализация отношений с Россией остается сложной задачей, однако Токио продолжит прилагать дипломатические усилия для решения накопившихся проблем.
Ранее премьер Японии Санаэ Такаити объявила о планах заключить мирный договор с Россией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал невозможным обсуждение мирного договора с Японией без диалога.