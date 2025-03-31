Ученые: Радиация ускорила эволюцию животных в Чернобыле

Tекст: Валерия Городецкая

Испанские исследователи обнаружили, что чернобыльские лягушки приобрели темную окраску благодаря повышенному содержанию меланина, что обеспечивает им защиту от радиации и повышает их шансы на выживание, передает «Газета.Ru».

Американские ученые выявили у чернобыльских волков уникальную устойчивость к раковым заболеваниям, несмотря на постоянное радиационное облучение, в шесть раз превышающее безопасный для людей уровень. Также у местных собак обнаружены специфические генетические мутации, которые отсутствуют у их сородичей за пределами зоны отчуждения.

Птицы, обитающие в зоне, выработали повышенный уровень антиоксидантной защиты. В то время как у домашних животных, находившихся в зоне после аварии, фиксировались опасные мутации, чернобыльская фауна демонстрирует исключительные случаи адаптации. Специалисты отмечают, что, хотя радиация способна не только уничтожать, но и стимулировать эволюцию, такие адаптации остаются скорее редкостью, чем нормой.

Ранее исследование сотрудников Миссурийского университета в Колумбии показало, что обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС волки могут стать распространителями мутантных генов среди своих сородичей по всей Европе.