Туск и Орбан поспорили из-за Украины в соцсетях

Tекст: Катерина Туманова

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и действия польского депутата Ярослава Качиньского по Украине. Соцсетевая перепалка политиков велась в социальных сетях, а польское издание Fakt представила ее в одном материале.

Туск написал в своем посте о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заблокировать программу льготных кредитов SAFE.

«Угадайте, кто доволен», – завершил пост польский премьер.

На это его венгерский коллега ответил: «Дорогой Дональд, я несу ответственность за Венгрию и венгерский народ. Если кто-то причиняет им вред, мой долг – защищать их. Так будет и сейчас».

Орбан добавил свою ранее сказанную мысль о том, что пока Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать от Венгрии никакой поддержки.

Между тем, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что президент Кароль Навроцкий должен наложить вето на законопроект о реализации программы льготных кредитов для Украины SAFE.

Политик считает, что программа имеет «серьезные политические последствия» и направлена на объединение Европы под немецким руководством».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета Financial Times, ссылаясь на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями, а потом вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.