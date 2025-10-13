Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Мишустин заявил о необходимости повышения престижа рабочих специальностей
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что семьдесят процентов спроса на рынке труда до 2030 года будут составлять специалисты с профессиональным образованием и профобучением.
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями заявил о необходимости повышать престиж рабочих специальностей для привлечения к ним молодых специалистов, передает ТАСС.
Он подчеркнул: «Для привлечения ребят в рабочие специальности нужно повышать их престижность, правильно ориентировать молодых людей. Это формирует вызов для работодателей, которые должны создавать привлекательные условия для них в том числе в части зарплатных предложений».
Глава правительства напомнил, что до 2030 года 70% спроса на рынке труда составят работники со специальным профессиональным образованием. Он призвал регионы четко понимать будущие нужды рынка труда и как система профобразования будет на это отвечать.
В рамках нацпроекта «Кадры» вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено продолжить взаимодействие с работодателями и регионами. Цель – создавать возможности для молодежи получать востребованные специальности.
