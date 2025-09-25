Госдума одобрила проект бесплатного СПО для не сдавших ГИА девятиклассников

Tекст: Вера Басилая

На пленарном заседании Госдумы депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации бесплатного профессионального обучения для девятиклассников, не сдавших ГИА, передает ТАСС.

Документ был внесен в июле группой депутатов, в том числе вице-спикерами Викторией Абрамченко и Петром Толстым, а также председателем комитета по просвещению Ириной Белых.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «Об образовании», позволяющих девятиклассникам с неудовлетворительными результатами ГИА бесплатно пройти обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих.

Перечень профессий для таких программ будет определяться региональными органами власти. Представители «Единой России» заявили, что инициатива призвана дать подросткам шанс на получение востребованной специальности и поддержку на старте профессионального пути.

В Госдуме предложили сделать обучение по всем рабочим специальностям бесплатным и гарантировать трудоустройство выпускников, а также укрепить роль учителя и улучшить условия его работы.

Вячеслав Володин предложил сделать начальное профессиональное образование бесплатным для повышения престижа рабочих профессий.