Володин предложил сделать начальное профобразование бесплатным

Tекст: Вера Басилая

По словам Володина, в настоящее время в России отсутствуют образовательные учреждения, предоставляющие начальное профессиональное образование для школьников. Такое образование включается в состав среднего профессионального, но отдельной системы для этого нет, передает ТАСС.

«Нет престижа начального профессионального образования, нет четкого целеполагания, потому что сама система отсутствует», – подчеркнул Володин.

По его словам, необходимо ввести бесплатный характер получения начального профессионального образования, и призвал коллег поддержать это предложение. Володин привел в пример такие профессии, как водитель, тракторист, сварщик, повар, швея, которые сегодня требуют оплаты за обучение, что является неприемлемым. «Развитие экономики базируется именно на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, давайте их готовить», – подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее Вячеслав Володин заявлял, что в Государственной думе будут обсуждаться проблемы среднего профессионального образования, включая коммерциализацию и несоответствие потребностям рынка.