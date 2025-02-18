В Госдуме предложили сделать обучение по рабочим специальностям бесплатным

Tекст: Александра Юдина

Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что депутаты обсудили стратегию развития образования, которую разрабатывает российское правительство. По итогам первого этапа рассмотрения депутаты подготовили ряд предложений для правительства.

Одним из ключевых предложений стало предоставление бесплатного обучения по всем рабочим специальностям в России. В дополнение к этому, предлагается обеспечить выпускникам гарантии трудоустройства по полученной специальности и рабочей профессии.

Среди других предложений депутатов: разработка мер для сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки, закрепление ключевой роли учителя, определение цифровых форматов обучения как вспомогательных, создание благоприятных условий работы для педагогов и повышение престижа их профессии.

Также рассматриваются вопросы оплаты труда, защиты педагогов от воздействия и передачи школ на региональный уровень.

Госдума также предложила новую систему подготовки кадров с учетом спроса рынка, акцент на обучении инженеров, медиков и педагогов, расширение практического обучения и стажировок, и переподготовка педагогов в государственных организациях.

Володин добавил, что для реализации последнего предложения готовится законопроект, который планируется рассмотреть в марте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки подготовило изменения в закон для перехода на новую модель высшего образования. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что Россия полностью перейдет на обновленную систему высшего образования не раньше 2026 года, а Минобрнауки решило расширить приложение к вузовскому диплому.