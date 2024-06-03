Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Минобрнауки решило расширить приложение к вузовскому диплому
Приложение к диплому о высшем образовании будет расширено, там появится больше полезной информации для работодателя, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре.
Сейчас в приложении к диплому указан перечень пройденных предметов, количество часов, уделенных каждому, и оценки по итогам зачетов, экзаменов, курсовых и дипломных работ. Также документ содержит сведения об учебной и производственной практике, передает ТАСС.
Напомним, с 2025 года понятие «бакалавр» заменят высшее и высшее специализированное образование.