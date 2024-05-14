Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Назван срок отмены бакалавриата в российских вузах
Фальков: С 2025 года в России не будет понятия «бакалавр»
С 2025 года в России не будет понятия «бакалавр», его заменят высшее и высшее специализированное образование, заявил исполняющий обязанности министра науки и образования Валерий Фальков на заседании комитета по науке в Госдуме.
Фальков также призвал увеличить срок обучения инженеров, врачей и педагогов с четырех до 5,5 лет и отметил, что будущее – за грантовым форматом финансирования и привлечением иностранных студентов, передает РИА «Новости».
В целях повышения качестве медицинского образования Минобрнауки планирует скорректировать требования к открытию немедицинскими вузами образовательных программ по медицинским специальностям, рассказал он.
Кроме того, Фольков сообщил о стоящей перед властями задаче по обновлению 800 общежитий. Разработаны критерии, соответствующий акт правительства находится на согласовании, добавил Фальков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет.