Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

Tекст: Денис Тельманов

О сбитом еще одном беспилотнике, летевшем на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

«ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил мэр.

Собянин уточнил, что всего после полуночи было сбито десять беспилотников. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны сбили еще семь беспилотников, которые атаковали Москву.

Еще один беспилотник, атаковавший столицу, был сбит силами ПВО. В среду силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов на подлете к городу, из них пять были сбиты непосредственно возле Москвы.