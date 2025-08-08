Кардиолог назвала способы снижения риска развития атеросклероза

Кардиолог Маршинцева назвала способы снижения риска развития атеросклероза

Tекст: Ирма Каплан

«Глобально от атеросклероза защититься нельзя, так как все зависит от наследственного фактора. Но, естественно, нужно вести активный образ жизни, заниматься спортом, правильно сбалансировано питаться. Все это снизит риски, но насовсем не уберет их», – рассказал она в беседе с РИА «Новости».

Маршинцева напомнила о важности отказаться от употребления фастфуда, алкоголя и курения, чтобы дополнительно снизить вероятность появления заболевания.

Однако даже при выполнении всех рекомендаций полностью обезопасить себя от атеросклероза невозможно, поскольку большую роль играет генетика, резюмировала врач.

