Врач рассказал о способе растворить опасные холестериновые бляшки

Врач Крулев рассказал о способе растворить опасные холестериновые бляшки

Tекст: Ольга Иванова

Сегодня есть возможность уменьшить размеры опасных холестериновых бляшек в сосудах, а не только замедлить их рост, рассказал кардиолог Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, передает «Царьград».

Он отметил, что за последние 10-15 лет подходы к лечению атеросклероза изменились, и теперь врачи способны значительно уменьшать размер бляшек.

Врач привел пример 55-летней пациентки с генетически повышенным уровнем холестерина, которая уже перенесла ишемический инсульт. Уровень липопротеинов низкой плотности у нее был семь ммоль/л при норме 1,4 ммоль/л для таких пациентов. Только статинов в лечении оказалось недостаточно, поэтому Крулев назначил дополнительно инъекции ингибиторов PCSK9.

«Препарат дорогой, но в Петербурге его можно получить по льготному рецепту бесплатно», – сообщил специалист. В результате комбинированной терапии уровень холестерина удалось значительно снизить, а размеры бляшек уменьшились.

Крулев подчеркнул, что даже частичное улучшение состояния сосудов уже ценно, поскольку глубинные причины хронических заболеваний часто остаются неизвестными или неустранимыми современной медициной. Он отметил, что при тяжелом атеросклерозе снижение вредного холестерина помогает рассчитывать на оптимальные результаты лечения.

