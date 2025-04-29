Суд признал жертвами геноцида 360 тысяч жителей Сталинграда

Tекст: Денис Тельманов

Суд Волгоградской области признал жертвами геноцида 360 тыс. мирных жителей Сталинграда и Сталинградской области, передает ТАСС. Такое решение было принято на основании рассекреченных архивных документов и свидетельств ветеранов, о чем сообщил губернатор Андрей Бочаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Бочаров отметил, что рассекречивание большого массива архивных материалов, связанных с событиями Сталинградской битвы, стало ключевым фактором для установления факта геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

«Именно архивные документы, свидетельства и воспоминания наших ветеранов легли в основу решения Волгоградского областного суда о признании преступлений в отношении мирных жителей, проживающих на территории области, геноцидом народов Советского Союза», – заявил губернатор.

По его словам, преступления против мирных жителей Сталинграда и области были чудовищными, и работа по их расследованию продолжалась многие годы. Бочаров особо подчеркнул участие ветеранов и фронтовиков в судебном процессе, направленном на установление всех совершенных преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило архивные материалы о Сталинградской битве, которые проливают свет на разведданные, переданные высшему военному руководству СССР во время сражения.

Президент Владимир Путин возмутился, что некоторые современные учебники истории буквально не содержат ни слова о Сталинградской битве.

Историк Александр Макушин заявил, что начало спецоперации на Украине стало символом перемен в отношениях с Западом так же, как и Сталинградская битва восемьдесят лет назад внесла перелом в ход мировой истории.