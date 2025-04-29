Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.40 комментариев
Стало известно о признании геноцида жителей Сталинградской области
Суд признал жертвами геноцида 360 тысяч жителей Сталинграда
Архивные документы, рассекреченные в преддверии 80-летия Победы, позволили установить факт геноцида в отношении жителей Сталинграда и региона.
Суд Волгоградской области признал жертвами геноцида 360 тыс. мирных жителей Сталинграда и Сталинградской области, передает ТАСС. Такое решение было принято на основании рассекреченных архивных документов и свидетельств ветеранов, о чем сообщил губернатор Андрей Бочаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Бочаров отметил, что рассекречивание большого массива архивных материалов, связанных с событиями Сталинградской битвы, стало ключевым фактором для установления факта геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков и их пособников.
«Именно архивные документы, свидетельства и воспоминания наших ветеранов легли в основу решения Волгоградского областного суда о признании преступлений в отношении мирных жителей, проживающих на территории области, геноцидом народов Советского Союза», – заявил губернатор.
По его словам, преступления против мирных жителей Сталинграда и области были чудовищными, и работа по их расследованию продолжалась многие годы. Бочаров особо подчеркнул участие ветеранов и фронтовиков в судебном процессе, направленном на установление всех совершенных преступлений.
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