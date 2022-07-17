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Историк указал на параллели между Сталинградской битвой и спецоперацией на Украине
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«Начало спецоперации на Украине стало символом перемен в наших отношениях с Западом так же, как и Сталинградская битва 80 лет назад внесла перелом в ход мировой истории», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Макушин. 17 июля 1942 года началось крупнейшее и самое кровопролитное сражение в истории – Сталинградская битва.
«В июле 1942 года в городе, носящем имя тогдашнего лидера нашей страны – Сталинграде, на плацдарме, который открывал немцам выход к Волге, мы переломили сопротивление немецко-фашистских войск и остановили их наступление на южном направлении. Так же и 23 февраля 2022 года решение высшего военно-политического руководства России и лично президента Владимира Путина о начале специальной военной операции ознаменовало слом наступательной тактики НАТО», – пояснил член Ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО Александр Макушин.
Эксперт напомнил, что тогда советские войска окружили одну из крупнейших военных группировок в мировой истории и заложили фундамент для разгрома считавшегося до этого непобедимым вермахта. «Кроме того, мы впервые захватили германского фельдмаршала – командующего 6-й немецкой армией фельдмаршала Фридриха Паулюса. Примечательно, что спустя 80 лет спецоперация показала отступление тоже казавшихся непобедимыми войск НАТО и коллективного Запада на Украине», – заметил он.
Кроме того, напомнил собеседник, именно в ходе Сталинградской битвы был издан знаменитый приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина: «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», больше известный в народе как: «Ни шагу назад!». «Точно так же произошло и сейчас: России не оставили выбора, проводить или нет спецоперацию на Украине – отступать стало некуда. В итоге сегодня, как и в 1942 году, мы перешли в контрнаступление», – указал он.
Причем, как отметил историк, интересно, что состав противников тоже практически не поменялся – например, на стороне Гитлера воевало около полумиллиона поляков. «Хорватские неонацисты участвовали на стороне Третьего рейха в битвах против сербов. Как видим, они и сейчас поставляют оружие и оказывают другую военную помощь Украине», – подчеркнул он.
Макушин добавил, что даже предыстория у обоих конфликтов похожая: в последние годы Запад постоянно наступал на Россию, заново выращивая на Украине нацизм и русофобию, и в 2014 году начались позиционные бои, как и боевые действия под Сталинградом, предваряющие контрнаступление советских войск.
«Кстати, как тогда, так и сейчас номинально монолитный коллективный Запад, говорящий о единой цели, начинает рассыпаться, и страны принимаются предъявлять друг другу взаимные претензии, когда происходит перелом на поле боя не в его пользу. Мы видели, каким тоном с нами разговаривал тот же Макрон, да и другие лидеры западных стран. А сейчас, когда Россия, еще ничего, по сути, всерьез не начиная, освободила уже такие большие территории на Украине, мы видим, как ушел в отставку Борис Джонсон, вовремя подал прошение об отставке Марио Драги, зная, чем это все закончится, другие лидеры подвергаются жесткой критике в своих же странах», – резюмировал эксперт.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский также подтвердил: начатая Россией специальная военная операция на Украине, повторяя Сталинградскую битву, обозначила новый коренной перелом мировой истории.
«Ровно 80 лет назад вспыхнула Сталинградская битва, которая стала началом конца Третьего рейха, обозначив тот рубеж, после которого его наступление на восток выдохлось, и фронт медленно, с тяжелыми боями, но неуклонно и неудержимо покатился к Берлину. С Победы прошло 77 лет – и все вернулось на круги своя. Снова нацисты в Европе, да и не только в ней одной, головы подняли. Как же, на дворе пересмотр итогов Второй мировой войны с подачи и благословения наших бывших «союзников»! Можно опять повторить вечный «Дранг нах ост», начиная с Украины, которая стала опорной базой и плацдармом для нового нацизма...» – написал Сатановский в своем Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Сталинградская битва – одна из самых масштабных и трагических битв Великой Отечественной войны. Она началась 17 июля 1942 года и продолжалась до 2 февраля 1943 года. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, при протяженности фронта от 400 до 850 километров, продолжалась эта ожесточенная битва.
В ней участвовало с обеих сторон свыше 2,1 млн человек, а по масштабам и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории, сообщает Российское военно-историческое общество.
Эта битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР.
Саудовская Аравия присоединилась к «Соглашению Артемиды» от США
Саудовская Аравия решила присоединиться к американскому предложению о нормах поведения в космосе и об освоении Луны под названием «Соглашение Артемиды», сообщил госдеп США.
«Саудовская Аравия стала 21 страной, подписавшей «Соглашения Артемиды», – цитирует заявление ТАСС.
Там пояснили, что документы были подписаны в ходе «виртуальной церемонии» с участием официальных лиц обеих стран.
В июне Франция подписала инициированные Штатами в 2020 году «Соглашения Артемиды» об освоении космоса и Луны.
«Соглашения Артемиды» получили название в честь американского плана коммерческого освоения Луны Artemis («Артемида»). За основу были взяты принципы Договора по космосу 1967 года.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва настроена на продление двустороннего соглашения с США о сотрудничестве в космосе, идут соответствующие контакты с НАСА. Он подчеркнул, что важно сохранить настрой на неидеологизированный диалог даже на фоне последних шагов США в сфере политики по освоению Луны и заключения соответствующих «Соглашений Артемиды».
В США заявили об изменении тактики поддержки Украины
Власти США перешли к «более поэтапной» тактике оказания Украине помощи, пишет американская пресса.
Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин заявил, что администрация США и Конгресс используют новый подход по отношению как к военной, так и к «иной поддержке». «Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят», – приводит его слова «Прайм».
По мнению Девлина, деньги и поставки вооружений стало труднее отслеживать, но они не иссякают. Он считает, что указанные изменения вызваны усиливающимся недовольством американцев по поводу вовлеченности США в конфликт.
Напомним, американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. Украина призналась, что «не может выжить без финансовой поддержки союзников».
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Экс-глава разведки Украины заявил об «ультиматуме» Москвы
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Россия выдвигает Киеву «ультиматум».
Как утверждает Маломуж, «ультиматум» заключается в том, что либо переговоры будут вестись на условиях России, либо «в ближайшие полторы-две недели» российские войска «начинают масштабное наступление» в Донбассе, а также «усиливают давление на Харьков и на юг», пишет РБК со ссылкой на «Обозреватель».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Жители Германии оценили эффективность санкций против России
Большинство немцев считают, что санкции против России оказались ударом и для Германии, при этом почти половина респондентов полагает, что Германия пострадала сильнее, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA.
О том, что санкции больше вредят Германии, чем России, заявили 47% респондентов, противоположную точку зрения высказали 12%, еще 36% считают, что пострадали оба государства, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.
74% сообщили, что ждут экономического спада и роста безработицы, 83% – дальнейшего роста цен, 63% – чрезвычайной ситуации с газоснабжением и отключением газа для компаний, 83% ожидают ограничений для частных домохозяйств.
Опрос проводился 15 июля, в нем приняли участие 1003 человека.
Напомним, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что на фоне необходимости экономии энергии стал меньше времени тратить на душ. Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
Наследный принц Саудовской Аравии припугнул Байдена потерей союзников
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Если США продолжат навязывать свои ценности другим странам, то из союзников у Вашингтона останутся только члены НАТО, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман президенту США Джо Байдену.
Бен Салман заявил, что все государства «обладают рядом похожих ценностей, но у каждой страны также имеются свои ценности». По его словам, «правильные ценности и принципы привлекают к себе народы». Однако «их навязывание силой приводит к противоположному результату, что случилось в Ираке и Афганистане, где США потерпели неудачу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabiya.
Как заявил наследный принц, необходимо осознавать наличие у стран разных ценностей и уважать их, а если «США хотят, чтобы страны на 100% разделяли их ценности, то с ними останутся только страны НАТО». Он подчеркнул необходимость «мирно сосуществовать, несмотря на различия».
Напомним, в субботу Байден завершил ближневосточное турне, предпринятое с целью продемонстрировать странам Ближнего Востока лидерскую роль США в регионе, не уступая ее России и Китаю. Накануне во дворце Аль-Салман в городе Джидда американский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который фактически взял на себя основные лидерские функции вместо короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.
В ходе переговоров Байден заявил наследному принцу, что считает его ответственным за жесткое убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи. Рассказывая об итогах встречи, Байден заявил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя за убийство Хашогджи.
Курс евро к доллару назвали катастрофой для ЕС и США
Низкий курс евро к доллару – катастрофа как для европейской, так и для американской экономики, но это выгодно России, заявил болгарский экономист Григор Сарийски.
Сарийски заявил, что «будут предприняты согласованные усилия по достижению паритета». Указывается, что «почти половина импортеров ЕС получают прибыль». Как пояснил Сарийски, «курс сейчас не выгоден европейским производителям, поскольку они платят в долларах, а экспорт идет в евро», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bulgaria ON AIR.
Он заявил, что такая ситуация выгодна России. По словам Сарийски, Болгария в 2022 году заплатила России «на 2 млрд больше – евро дешевеет, а цены на топливо растут». «Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим», – сказал Сарийски, отметив, что «санкции привели к увеличению финансирования российской экономики».
Напомним, доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после данных по рекордной инфляции в США. Кроме того, курс евро опустился ниже 57 рублей.
Израильский эксперт назвал сроки освобождения Одессы
Российские военные смогут взять под контроль Одессу осенью 2022 года, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Россия всерьез активизировала действия своих Вооруженных сил на Черноморском побережье, что свидетельствует о начале продвижения к Одессе. К началу учебного года Одесса будет освобождена», – сказал Кедми в эфире Youtube-канала «Вальдман-Line», передает Ura.ru.
По его словам, учебный год в этом городе «начнется по российской программе».
Ранее Минобороны сообщало, что националисты под угрозой увольнения собирают данные о российских родственниках и настроениях соседей у госслужащих в Одессе.
Байден заявил о решимости не дать России занять место США на Ближнем Востоке
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США останутся активным партнером для стран Ближнего Востока и не дадут занять их место России, Китаю или Ирану, заявил президент США Джо Байден, выступая на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в саудовском городе Джидда.
«Соединенные Штаты собираются и впредь оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке, поскольку мир становится все более конкурентным, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся, – более сложными», – передает ТАСС слова лидера.
Он заявил, что США из региона не уйдут и не оставят после себя вакуум, который заполнят Китай, Россия и Иран.
Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
16 июля в Джидде проходит саммит ССАГПЗ, на который приглашены президент США, лидеры Египта и Иордании, а также премьер-министр Ирака.
Высутпелние Байдена проходит с 13 по 16 июля.
Советник Зеленского признал, что Россия достигла своих целей
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Действия Германии идут вразрез с устремлениями Украины в плане возвращения турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский.
«Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», – заявил советник в интервью газете Welt am Sonntag.
По словам советника, ситуация с Калининградом показала, что санкции Евросоюза рушатся.
«Абсолютно. Здесь очевидно, как Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС», – цитирует его ТАСС.
Также он признался, что Украине гораздо важнее наступательное оружие, так как на Донбассе Киев значительно уступает в количественном отношении.
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Эксперт: Попытки мировых лидеров пройти на миллиметр от энергетического кризиса обречены на провал
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Энергетический кризис в Европе и мире будет зависеть в том числе от того, как будут складывается отношения стран с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По мнению эксперта, европейские и мировые лидеры должны просчитывать риски, а не пытаться проскочить их.
«Энергетический кризис в Европе может обостриться зимой в случае нехватки ресурсов. Это будет зависеть от ряда обстоятельств, в том числе от того, как будут складываться отношения Европы с Россией, увеличатся ли российские поставки газа или они вообще прекратятся», – отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
На кризис будут влиять не только погодные условия предстоящей зимой, но и возможности Европы завести уголь из альтернативных источников. «На кризис влияет также и то, начнется ли масштабная гонка за сжиженный природный газ (СПГ), вырастут ли газовые цены на спотовом рынке», – добавил собеседник.
По мнению эксперта, европейские и мировые лидеры должны просчитывать риски и не пытаться пройти «на миллиметр от энергетического кризиса». «Европа пытается проскочить. Я склоняюсь к версии, что в лучшем случае это удастся сделать с ущербом для собственной промышленности. А этот ущерб влияет на экономический рост, занятость населения и в конечном счете – на судьбу правительств. В Италии правительство на грани отставки. Отставки правительств произошли в Великобритании и Болгарии. И таких примеров будет много», – прогнозирует научный сотрудник Финансового университета при правительстве.
В опубликованном на этой неделе в докладе МВФ, приуроченном ко встрече министров и глав ЦБ G20, говорилось о том, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран и увеличить мировые цены на энергоносители. «Значительное ужесточение санкций и дальнейшие перебои с поставками газа в Европу могут ввергнуть многие экономики в рецессию и повысить мировые цены на энергоносители», – пишут аналитики МВФ.
В докладе отмечается, что из-за таких действий может усилиться энергетический кризис, ухудшиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров. Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что ситуация в мировой экономике крайне нестабильна, нельзя исключать глобальной рецессии.
По словам эксперта, в случае восстановления связей с Россией можно было бы ожидать увеличения поставок российского газа в ЕС и отмены эмбарго на российский уголь. «С 5 декабря вступает в силу решение ЕС об эмбарго на поставки российской нефти морским путем. Я не знаю ни одного европейского политика, который призывал бы отменить эмбарго на поставки российского угля и нефти. Соответственно, они сами довели ситуацию до кризисной. Пока они идут к тому, что энергетический кризис будет весьма сложным», – добавил Митрахович.
Из-за ситуации на нефтяном рынке в США сохраняются высокие цены на бензин, указывает собеседник. «Это может влиять на популярность нынешней власти, результаты предстоящих выборов, на вероятность рецессии, уровень инфляции. Но в Америке помимо энергетики есть куча других накопленных проблем, которые зависят от инфляции, импорта и организации экономики», – сказал Митрахович.
На Уолл-стрит уже заметили признаки рецессии в США. В начале июля финансисты одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase ухудшили свой прогноз по динамике национальной экономики и предупредили об опасной близости США к рецессии.
В Китае заметили восприятие Западом БРИКС как оппонента
Страны Запада начали смотреть на группу БРИКС как на оппонента в борьбе за мировое лидерство после заявлений нескольких государств о желании присоединиться к группе, пишут китайские СМИ.
Американские и европейские СМИ освещают тему расширения БРИКС под слоганом «противостояния Востока и Запада», считает издание Global Times, передает РИА «Новости».
«Нельзя быть настолько узколобым, чтобы рассматривать БРИКС в таком ключе. Как будто некоторым на Западе кажется, что если страны объединяются, то делается это с целью оказывать сопротивление кому-либо – именно так всегда поступали западные государства», – отметил автор публикации.
Там напомнили, что БРИКС направлена на равноправное взаимовыгодное сотрудничество, а не на блоковую конфронтацию. Планы стран по вступлению в БРИКС, по мнению журналиста, обоснованы неудовлетворенностью системой глобального управления, где доминирует Запад.
«У членов БРИКС есть желание и возможности устранить слабые места в глобальном управлении. Для достижения поставленной цели объединение уже реализует некоторые инициативы, например, основало Новый банк развития», – указал автор.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.
Немецкая журналистка сообщила о преступлениях киевского режима в Донбассе
Независимая немецкая журналистка Алина Липп раскрыла подробности о преступлениях украинского режима против мирного населения республик Донбасса.
«Люди здесь (в Донецке. – прим. ВЗГЛЯД) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», – сказала Липп в интервью The Grayzone, передает РИА «Новости».
Она добавила, что местные жители расстроены и шокированы тем, что западные средства массовой информации скрывают эти факты.
«Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», – заключила журналистка.
Ранее Россия направила в ООН, Совет Европы и другие международные организации материалы о массированном обстреле жилого сектора городов ДНР и гибели мирных жителей.
Стала известна причина драки со стрельбой у парка в Москве
Конфликт у входа в парк в столице со стрельбой начался из-за приставаний к девушке, приставать начал один из нападавших, сообщили источники.
Драка началась еще на территории парка, оттуда их выпроводили, и все продолжилось на парковке. Конфликт произошел из-за девушки потерпевшего, передает «Комсомольская правда».
Она рассказала правоохранителям, что человек, стрелявший из «травмата» – ее знакомый, которого она отвергла.
Ранее сообщалось, что нападавших было несколько, их задержали сотрудники полиции.
Позже в Сети опубликовали видеозаписи, на которых запечатлено, как один мужчина, пытаясь догнать оппонента, стреляет в него из предмета, похожего на пистолет, и пинает уже лежащего на асфальте потерпевшего ногами по голове. Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Тони Блэр предсказал конец западного доминирования в мире
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Крупнейшие геополитические изменения в 21-м веке спровоцирует Китай, а не Россия, заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, предсказав конец западного доминирования в мире.
Блэр считает, что «приближается конец западного доминирования в политике и экономике». По его мнению, «мир станет как минимум двухполярным, возможно многополярным». Блэр утверждает, что «впервые в современной истории Восток может оказаться на равных с Западом», передает ТАСС.
Он заявил, что Китай уже стал «второй по силе сверхдержавой в мире», китайский потенциал и степень вовлеченности в мировую экономику даже выше, чем у России, Китай «сравнялся с Америкой» во многих технологических областях и может обогнать США.
Блэр заявил, что Пекин ведет сеьбя все более агрессивно, не скрывает презрения к Западу, сближается с Россией и хочет окончательно решить проблему Тайваня. «Поймите меня правильно: я не говорю, что в ближайшее время Китай попытается получить Тайвань силой. Однако мы больше не можем выстраивать свою политику на уверенности в том, что он не попытается», – заявил Блэр.
По его мнению, союзником Китая будет Россия и, возможно, Иран. Он указал на отношение стран G20 к ситуации на Украине и призвал использовать в отношении Китая принцип «сила плюс вовлечение» – Запад должен быть в состоянии противостоять Китаю, но не терять связи с ним. Блэр считает, что с Китаем следует вести себя прагматично, без агрессии, но демонстрируя готовность к взаимоуважительным отношениям.
Он посоветовал Западу активнее использовать мягкую силу, получить поддержку Африки, население которой будет расти по мере сокращения населения Китая, а также сделать Ближний Восток, Индию и Индонезию приоритетными направлениями западной внешней политики.
Напомним, Wall Street Journal пишет, что США пытаются объединить Запад, но Россия и Китай считают это устаревшим образом мышления времен холодной войны и укрепляют связи с глобальным Югом.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские партнеры на совещании глав МИД стран G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала.
В Совфеде призвали к демилитаризации всей Украины после угроз атаковать Крымский мост
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Поступающие от Киева угрозы атаковать Крым или Крымский мост подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Напомним, представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове. Бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав заявил, что украинская сторона может нанести «сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью».