Сатановский сравнил спецоперацию на Украине со Сталинградской битвой

Начатая Россией специальная военная операция на Украине, повторяя Сталинградскую битву, обозначила новый коренной перелом мировой истории, заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«В начале 90-х Фидель Кастро сказал, что «следующая война в Европе будет между Россией и фашизмом, только фашизм будет называться демократией». Как в воду глядел... 17 июля на дворе. Ровно 80 лет назад вспыхнула Сталинградская битва, которая стала началом конца Третьего рейха, обозначив тот рубеж, после которого его наступление на восток выдохлось и фронт медленно, с тяжелыми боями, но неуклонно и неудержимо покатился к Берлину. С Победы прошло 77 лет – и все вернулось на круги своя. Снова нацисты в Европе, да и не только в ней одной, головы подняли. Как же, на дворе пересмотр итогов Второй Мировой войны с подачи и благословения наших бывших «союзников»! Можно опять повторить вечный «Дранг нах ост», начиная с Украины, которая стала опорной базой и плацдармом для нового нацизма...» – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

«Им, которые на Западе успешно «замотали» объявленную после войны денацификацию, сохранили нужные для будущей войны против нашей страны кадры и вырастили новые поколения нацистов, а заодно провели работу над ошибками, вроде использования в качестве нового фюрера украинского необандеровского рейха этнического еврея, сейчас легче. Они воюют не с Российской империей и не с Советским Союзом. От той страны осталась едва ли половина, причем почти вся та территория, которую Гитлеру пришлось завоевывать в 1941-м, и так уже у них в руках. Считай, полдела сделано. Речь для них на сегодня идет только о войне с Россией и Белоруссией. С Китаем, который для них такая же цель, как и наши страны, они позже разбираться будут», – отметил политолог.

По его словам, эту войну против России ведут и сейчас. «Но и мы ее ведем, хотя пока только в рамках СВО на Украине, превращенной в новый европейский форпост нацизма. Сколько лет понадобилось Гитлеру для того, чтобы высокообразованная, культурная, демократическая Германия превратилась в Третий рейх? Чтобы выросло поколение немцев, готовое сгореть в огне Второй Мировой войны, свято уверенное в своей национальной исключительности и праве на мировую гегемонию, обернувшуюся гетто, газовыми камерами и печами крематориев в концлагерях, теорией расовой исключительности и, в итоге, Нюрнбергским трибуналом? На Украине у них было больше времени, больше денег и ей дали больше оружия. Всем миром собирали и собирают...» – написал он.

При этом, по словам Сатановского, те, кто готовил полигон войны с нашей страной «до последнего жителя Украины», боятся лишь одного: «Чтобы эта война по ним самим не ударила, не рассчитывали – так это на то, что их в последний момент опередят». «Сначала, несмотря на восемь лет подготовки, не получилось повторение 22 июня 1941 года, а теперь СВО, повторяя Сталинградскую битву, обозначила новый коренной перелом мировой истории. Однополюсный миропорядок, построенный Западом под свою исключительную гегемонию рушится. В очередной раз оживший нацизм уничтожается руками российских военных. Их мужеству и героизму сегодня, в 80-ю годовщину Сталинградской битвы, мы отдаем должное!» – заключил политолог.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.