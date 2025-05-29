Маск сообщил о тестах беспилотников Tesla в городах Техаса

Tекст: Мария Иванова

Компания Tesla уже несколько дней тестирует полностью беспилотные автомобили Model Y на улицах Остина, сообщил Илон Маск в соцсети Х, отметив: «В течение последних нескольких дней Tesla проводила испытания самоуправляемых автомобилей Model Y (без водителя) в реальных городских условиях Остина. Все проходит без происшествий. На месяц раньше запланированного срока. Уже в следующем месяце состоится первая самодоставка с завода напрямую к заказчику».

Первые испытания беспилотных автомобилей Tesla проходят в Остине на месяц раньше намеченного срока. В июне компания собирается впервые доставить электрокар заказчику без участия водителя или курьера – автомобиль самостоятельно проедет от завода до покупателя. Это станет значимым шагом для всего рынка автономных транспортных технологий.

Как уточняет журнал Newsweek, Маск планирует вновь сосредоточиться на управлении своими компаниями Tesla, SpaceX и X. Это связано с его уходом из администрации бывшего президента США Дональда Трампа, где предприниматель отвечал за улучшение эффективности работы ведомства по цифровизации и оптимизации госуправления (DOGE), передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск решил прекратить активную политическую деятельность и поддержку президента США Дональда Трампа, чтобы сосредоточиться на развитии Tesla и SpaceX.

На ежегодной встрече акционеров Tesla Илон Маск пообещал вывести на сцену «танцевальную труппу» гуманоидных роботов Optimus, каждый из которых продемонстрирует новые движения.