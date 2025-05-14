Маск пообещал танцевальное шоу роботов Optimus на встрече Tesla

Tекст: Мария Иванова

Глава Tesla Илон Маск пообещал, что на ближайшей встрече акционеров компании на сцену выйдет «танцевальная труппа» гуманоидных роботов Optimus. Об этом предприниматель сообщил в своем аккаунте в соцсети X, добавив, что роботы выступят вместе с ним, передает РИА «Новости».

Ранее Маск рассказывал, что один из роботов Optimus исполнил танец под песню YMCA группы Village People для бывшего американского президента Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Робот продемонстрировал «танец Трампа» во время встречи лидеров в Эр-Рияде.

Кроме того, официальный аккаунт Tesla Optimus опубликовал видеоролик с новыми движениями робота. Пока на видео запечатлен всего один танцующий робот, но Маск пообещал появление сразу нескольких на сцене мероприятия для акционеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск продемонстрировал возможности робота Optimus, опубликовав видео с танцем в реальном времени.

Ранее отмечалось, что Китай задержал поставки редкоземельных магнитов, что поставило под угрозу сроки выпуска роботов Optimus компании Tesla.

В Лондоне двое экоактивистов облили краской робота Optimus в салоне Tesla.