  • Новость часаМинобороны Ливии объявило об успешном завершении операции в Триполи
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власти Польши повысили градус русофобии ради успеха на выборах
    Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики
    Эксперимент по регулированию использования электросамокатов предложили начать с Москвы
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    Эрдоган назвал всеобъемлющим разговор с Путиным по Украине
    Глава службы безопасности Ливии убит в Триполи
    Посольство России в Алжире назвало предполагаемую должность Суровикина
    Курс доллара опустился ниже 80 рублей
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    13 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    37 комментариев
    13 мая 2025, 05:25 • Новости дня

    Маск показал танец гуманоидного робота Optimus в реальном времени

    Опубликовано видео танцующего в реальном времени робота Optimus Tesla

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск продемонстрировал возможности робота Optimus, опубликовав видео с танцем, снятое в режиме реального времени и размещенное в социальной сети X.

    Американский предприниматель Илон Маск выложил видеозапись танцующего гуманоидного робота Optimus от компании Tesla, передает РИА «Новости». По словам Маска, ролик был записан в реальном времени, что он особо отметил в публикации в социальной сети X.

    Также Маск напомнил о презентации 2021 года, когда вместо настоящего робота на сцене выступал актер в костюме и повторял танцевальные движения.

    «То, что начиналось как актер в костюме, теперь стало реальностью», – заявил Маск, подчеркивая достигнутый прогресс в разработке. Ранее Маск говорил, что благодаря нейросетям Optimus получил возможность передвигаться по пересеченной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что создание автономных марсианских городов поможет человечеству избежать гибели из-за катастроф на Земле.

    Маск обратил внимание на сокращение числа боевых кораблей британского флота и отметил, что российский флот адаптирует стратегию к современным вызовам.

    База Старбейз в Техасе, где находится штаб-квартира SpaceX, получила юридический статус города после голосования жителей.

    10 мая 2025, 14:10 • Новости дня
    Стало известно о нарушении Уиткоффом протокола на встречах с Путиным

    NBC: Уиткофф воспользовался российскими переводчиками на всех встречах с Путиным

    Стало известно о нарушении Уиткоффом протокола на встречах с Путиным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нарушение протокола пользовался российскими переводчиками, отказавшись от сопровождения со стороны американского специалиста, сообщает NBC.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным пользовался услугами российских переводчиков. В сообщении телеканала подчеркивается, что Уиткофф не владеет русским языком и не привлек для работы американского переводчика, что стало нарушением устоявшегося дипломатического протокола, передает телеканал NBC.

    По данным телеканала, два западных чиновника также сообщали, что самолет, на котором летал Уиткофф, не был оборудован защищенной правительственной системой связи. Для совершения конфиденциальных звонков в России он использовал телефон в посольстве США, а также защищенный мобильный телефон.

    NBC добавляет, что ни сам Уиткофф, ни представители Белого дома не прокомментировали данные сообщения, но источники телеканала настаивают, что американские специалисты не присутствовали на встречах в качестве переводчиков.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отверг критику переговоров США и России.

    Президент России Владимир Путин в апреле дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча состоялась в Петербурге. Вторая встреча Путина и Уиткоффа прошла в Москве.

    Коментарии (17)
    10 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    NBC: США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    План по прекращению конфликта между Россией и Украиной включает 22 пункта, предусматривающих, среди прочего, 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО, сообщило NBC News.

    США, Европа и Украина разработали подробный перечень условий для прекращения конфликта, состоящий из 22 пунктов, передает NBC News.

    По данным издания, в ходе переговоров Киев согласился на предложения Вашингтона о всеобъемлющем прекращении огня на суше, в воздухе и на море, а также выразил готовность распространить перемирие на черноморские судоходные пути.

    В план включено 30-дневное прекращение огня, а также выполнение требования президента России Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.

    «Если Путину нужен выход, вот он», – привел телеканал слова одного западного чиновника.

    Бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор сообщил, что украинская сторона проявила гибкость и поддержала предложения по комплексному перемирию. Европейские и американские переговорщики ожидают, что новый план позволит начать обсуждение с российской стороной.

    По данным NBC, «Россия не проявила интереса к урегулированию».

    Ранее МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней.

    До этого в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск для участия во встрече так называемой коалиции желающих.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на тридцать дней прекратить огонь.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что идея перемирия поддерживается Москвой, но нуждается в проработке множества нюансов.

    Коментарии (0)
    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, но Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин, у Москвы есть «оптимизм и надежда» на то, что России и Европе удастся начать восстанавливать конструктивные отношения. Он полагает, что свою роль в этом сыграют «уроки истории» и мнение европейских народов, передает ТАСС.

    Он отметил, что речь идет и о тех странах, которые сейчас продолжают придерживаться «антироссийской риторики и явно агрессивных действий». «Пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», – заявил он.

    Путин подчеркнул, что при этом и множество жителей Европы, и лидеры некоторых стран, «которые проводят суверенную политику», не забыли историю Второй мировой войны. На Западе, сказал Путин, есть государства, которые искренне стремятся к урегулированию, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул президент, Россия понимает, какое давление оказывается на лидеров европейских стран из-за визита в Москву, «искренне ценит их политическое мужество».

    Кроме того, Путин поблагодарил администрацию США за посреднические усилия в украинском урегулировании.

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, не исключив договоренности о перемирии.

    Коментарии (10)
    11 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, передает РИА «Новости».

    «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные переговоры, по его мнению, хотя бы позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также Трамп выразил сомнения по поводу готовности Украины к заключению соглашения с Путиным.

    Он добавил, что если договоренности достичь не удастся, то европейские лидеры и США будут знать о позициях сторон и смогут определиться с дальнейшими действиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (26)
    11 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил о «потенциально великом дне для России и Украины».

    «Потенциально великий день для России и Украины!» – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что могут быть спасены «сотни тысяч жизней», если конфликт на Украине завершится. По его словам, «это будет совершенно новый и гораздо лучший мир». Трамп выразил намерение «работать» как с Россией, так и с Украиной, чтобы данный сценарий был реализован, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что «США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле». «Наступает большая неделя!» – заявил он.

    Напомним, Киев и его европейские союзники потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами. Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, не исключив договоренности о перемирии.

    Коментарии (22)
    10 мая 2025, 18:57 • Новости дня
    В МИД призвали США «привести в сознание» Киев

    Посол Мирошник призвал США ограничить поставки вооружений Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения урегулирования США должны ограничить поставки вооружений Украине и «привести в сознание» недоговороспособного Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Если Трампу хочется урегулирования, то он четко должен видеть ситуацию и делать соответствующие выводы. Тем более, что США никак не посредник, а инициатор и ключевой поставщик средств и вооружений для продолжающегося конфликта», – написал дипломат в Telegram-канале, комментируя атаку на здание правительства Белгородской области 9 мая.

    Мирошник отметил, что перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но украинские вооруженные формирования его нарушили. Он подчеркнул, что смена власти в США не снимает с Вашингтона ответственность за действия предыдущей администрации и не отменяет обязательств перед урегулированием конфликта.

    По словам дипломата, если у США есть стремление к миру, они должны «приводить в сознание недоговороспособных» и ограничивать поставки Украине всех средств ведения войны, которые у них есть. Мирошник выразил уверенность, что те, кто действительно хочет перемирия, принимают мирные предложения даже при несовпадении интересов, а Киев, по его мнению, не заинтересован ни в перемирии, ни в урегулировании.

    Ранее два человека получили ранения в результате удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области в День Победы.

    Между тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева и его союзников со следующей недели к полному прекращению огня на срок не менее 30 дней.

    Эксперт отметил отсутствие смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии.

    Коментарии (6)
    10 мая 2025, 21:10 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России обдумать 30-дневное перемирие на Украине

    Песков: Россия рассмотрит предложение о 30-дневном перемирии на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно, заявил CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия рассмотрит предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

    «Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», – заявил пресс-секретарь президента в интервью телекомпании CNN.

    Песков напомнил, что несколько дней назад президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на три дня. По его словам, реакции Киева на это предложение не последовало, и он подчеркнул, что также не было критики в адрес Киева за отсутствие ответа, передает ТАСС.

    «Если Киев действительно хочет прекращения огня, почему бы не воспользоваться шансом хотя бы на три дня?», – подчеркнул Песков.

    Отвечая на вопрос журналиста о том, загоняет ли Россию в угол предложение европейских лидеров о 30-дневной паузе с 12 мая, представитель Кремля ответил отрицательно.

    Он добавил, что Москва открыта к диалогу и урегулированию конфликта на Украине, однако подчеркнул, что «Россия устойчива к любому давлению».

    Песков также отметил, что власти России ценят посреднические усилия президента США Дональда Трампа в попытках урегулировать ситуацию.

    Ранее МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.

    СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, который включает 22 пункта, предусматривающих 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса невозможно достичь только прекращением огня, необходимо устранять первопричины конфликта, в том числе угрозы безопасности для России.

    Коментарии (15)
    10 мая 2025, 20:17 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не ответил на предложение Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, отсутствие официальной реакции со стороны Киева делает ситуацию вокруг переговоров противоречивой, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для контактов с любыми зарубежными лидерами, в том числе и с лидерами европейских стран, если те проявят готовность к диалогу. Он отметил, что в Европе слышны в основном противоречивые и конфронтационные заявления, а не призывы к восстановлению отношений с Россией.

    Комментируя отношения с Францией, представитель Кремля сообщил, что в данный момент каналы диалога с президентом Эмманюэлем Макроном отсутствуют. Однако, по его словам, между Москвой и Вашингтоном поддерживаются определенные коммуникации для обсуждения различных вопросов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент Дональд Трамп выразил растущее недовольство затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной.

    До этого Песков отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и ждет реакции Киева, но ответа пока не поступило.

    Коментарии (9)
    12 мая 2025, 20:55 • Новости дня
    Депутат Бутина: Сложно было снова переживать события в американской тюрьме

    Сериал «Тюремный дневник» о судьбе Марии Бутиной вышел на экраны

    Депутат Бутина: Сложно было снова переживать события в американской тюрьме
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Над сериалом «Тюремный дневник» работал коллектив профессионалов, в картине точно воссоздана атмосфера американской тюрьмы, актриса Мария Жукова весьма достоверно передала характер главной героини фильма, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина, чья судьба легла в основу сценария сериала. В понедельник в Москве прошел предпремьерный показ сериала «Тюремный дневник».

    «Хоть "Тюремный дневник" и не является документальной работой, достоверность показанных в нем событий удалось передать почти на 100%. Поскольку сериал охватывает больший исторический период, чем оригинальная книга, в нем удалось отразить не только опыт заключения главной героини, но и ее повседневную жизнь в Штатах», – рассказывает депутат Госдумы Мария Бутина, чья судьба и легла в основу сюжета ленты.

    «Картина не является каким-либо политическим заявлением. Я вообще не пыталась воплотить историю на большом экране. Однако с вопросом о съемках ко мне обратилась компания "Триикс Медиа", а я очень люблю режиссера Игоря Копылова, сотрудничающего с этой фирмой. Смотрела его работы "Небо" и "Крылья империи". Была очень впечатлена и поэтому решила согласиться на предложение», – добавила она.

    «Здорово, что сериал выходит за рамки описанного мною в одноименной книге. У авторов получилось четко и точно передать дух американской тюрьмы. Отдельно хочу выделить работу актрисы Марии Лопатиной, сыгравшую главную роль – Марии Жуковой. Она очень интересно воплотила этого персонажа, а создание качественного и продуманного образа – это всегда сложно», – отмечает собеседница.

    «Конечно, съемочный процесс не прошел легко. Мне было сложно переживать некоторые моменты моей биографии еще раз. Для работы над сериалом были построены помещения типичной американской тюрьмы. Находиться в этих декорациях непросто», – поясняет депутат.

    Отвечая на вопрос, является ли сериал чем-то большим, чем дневником, основанным на реальных событиях, она отметила, что с его помощью продолжится борьба против «отмены» России и переписывания истории. «Мы видим попытки Запада многое переврать, как это было сделано, например, с моей биографией. Но мы не позволим им исковеркать прошлое», – заключила Бутина.

    В понедельник прошел предпремьерный показ сериала «Тюремный дневник», снятого по одноименной книге Марии Бутиной, члена комитета Госдумы по международным делам. Картина создана кинокомпанией «Триикс Медиа» при поддержке Института развития интернета и онлайн-кинотеатра Okko. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Кирове.

    По сюжету героиня сериала Мария Жукова находится в тюремном заключении в США, проявляет выдержку в одиночной камере, завоевывает доверие американских арестантов и получает поддержку от Родины. Это сюжет о вере, крепости духа и преодолении русским человеком сложных обстоятельств.

    Сериал направлен на привлечение внимания к проблеме ущемления прав и свобод граждан России в странах Запада.

    Коментарии (4)
    10 мая 2025, 23:31 • Новости дня
    Песков опроверг сообщения о планах Путина «взорвать американский прайм-тайм»

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения в соцсетях о том, что пресс-подход президента России Владимира Путина по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы «взорвет американский прайм-тайм», не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал соответствующие заявления, появившиеся в соцсетях. Он отметил, что «интернет всегда хочет чего-то взорвать». «Мы ничего не собираемся взрывать», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Пресс-подход Путина был запланирован на вечер, но международные переговоры президента России затянулись и продолжаются до сих пор.

    Заявление для прессы Путина по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет содержательным, сообщил позднее Песков. «Итог этих четырех рабочих дней, он сделает заявление. Но учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Песков заявил, что Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно. 9 мая Путин провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.

    Коментарии (0)
    10 мая 2025, 12:16 • Новости дня
    Кремль заявил о спокойной реакции России на новые санкции

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия научилась адаптироваться к западным санкциям и выработала действенные меры реагирования.

    Песков прокомментировал заявления Великобритании и Германии о возможном ужесточении антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Москва уже привыкла к подобным мерам и знает, как минимизировать их последствия.

    Песков отметил, что российская сторона не воспринимает угрозы введения новых ограничений как нечто пугающее или неожиданное.

    Он добавил, что страны Запада продолжают использовать санкционный механизм по отношению к России, однако для Москвы такие шаги уже давно не являются новостью.

    Накануне власти Британии готовят ограничительные меры в отношении сотни российских танкеров, предположительно используемых для обхода нефтяных санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с конца февраля 2022 года против России было введено почти 29 тыс. не торговых санкций. США инициировали более 7 тыс. таких ограничительных мер. Британия объявила о новых ограничениях на поставку игровых контроллеров для пилотирования беспилотников на линии фронта на Украине.

    Коментарии (0)
    12 мая 2025, 00:17 • Новости дня
    Захарова заявила о борьбе России и Китая за правду о Второй мировой войне

    Захарова обвинила Запад в попытках переписать историю Второй мировой войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на единство России и Китая в вопросе сохранения памяти о героизме народов Второй мировой войны.

    Россия и Китай продолжают отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью русско-китайскому культурному центру «Жар-птица», передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН только Россия и Китай «сражаются за историческую память», в то время как США, Франция и Британия, по словам Захаровой, действуют в противоположном направлении и стремятся переписать историю.

    «Кто из этой пятерки вообще сражается за историческую память? Только две наши страны – Россия и Китай. Это правда. Потому что три страны – Соединенные Штаты Америки, Франция и Британия, сражаются ровно за противоположность, чтобы переписать эту историю», – сказала Захарова.

    Дипломат отметила, что с каждым годом становится все меньше ветеранов и свидетелей войны, что, по ее мнению, Запад стремится использовать для искажения итогов войны. Захарова заявила, что после ухода последних свидетелей страны Запада намерены «полностью переписать историю, отказаться от итогов Нюрнберга и снести памятники».

    Она подчеркнула, что такие действия приведут к возвращению «к временам империализма, колониализма, но уже на новом уровне», что Захарова назвала «новым дном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова после возложения цветов к плите «Дух Эльбы» заявила, что страны Запада страдают «исторической амнезией».

    Захарова публиковала советскую карикатуру, чтобы проиллюстрировать отношение США и Британии к нацизму. Она также выразила возмущение в связи с заявлениями итальянского лидера Серджо Маттареллы о России, отметив, что они оскорбляют память борцов с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 10:49 • Новости дня
    США возобновили экспорт дикого риса в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    США вновь начали поставки дикого риса в Россию, следует из анализа данных американской статслужбы.

    В феврале объем закупок этого товара российскими компаниями составил 154,7 тыс. долларов, а в марте вырос до 294,2 тыс. долларов, что стало рекордом за последние девять лет, передает РИА «Новости».

    В последний раз сопоставимые показатели закупок дикого риса в России фиксировались в 2015 году, когда приобретения достигли 431,7 тыс. долларов. Регулярные поставки прекратились в марте 2022 года, однако разовые отгрузки еще наблюдались в мае прошлого года. Обычный рис с апреля 2022 года из США в Россию не импортируется.

    В марте текущего года США экспортировали за рубеж дикий рис на два млн долларов, основным покупателем выступила Россия. В топ-5 импортеров также вошли Бельгия, Британия, Канада и Мексика.

    10 марта США возобновили поставки косметики в Россию.

    Коментарии (2)
    12 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп заявил о важности переговоров России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Американский лидер выразил уверенность в том, что обсуждение между делегациями поможет достичь позитивных результатов, передает ТАСС.

    Трамп добавил: «Встреча в четверг с участием России и Украины весьма важна. Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорое начало переговоров между сторонами конфликта на Украине, отметив важность поиска компромисса.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Рубио поблагодарил Турцию за организацию переговоров России и Украины

    Рубио признал вклад Турции в организацию переговоров РФ и Украины

    Госсекретарь США выразил признательность турецкому министру за помощь в подготовке возможных прямых контактов Москвы и Киева и отметил прием в Турции.

    В телефонном разговоре, о котором сообщает ТАСС, госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил главу МИД Турции Хакана Фидана за содействие в организации возможных прямых переговоров между Россией и Украиной. Рубио также отметил важность немедленного прекращения огня и приветствовал предоставленную Турцией площадку для диалога сторон.

    Собеседники обсудили предстоящую неофициальную встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая запланирована на 14–15 мая в Анталье. В ходе разговора особое внимание было уделено роли Турции в создании условий для возможных переговоров Москвы и Киева.

    Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с предложением к украинским властям возобновить прерванные в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий. Российский лидер предложил провести диалог 15 мая в Стамбуле и подчеркнул, что российская сторона ранее неоднократно объявляла о перемириях, которые нарушались Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, где рассмотрели вопросы, связанные с переговорами по урегулированию ситуации на Украине.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая

    Коментарии (0)
    Главное
    Совместная работа России и Польши на границе прекращена
    Сирия готова предложить США схожую с украинской сделку по ресурсам
    Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции
    Симоньян получила повестку в суд Киева по уголовному делу
    Депутат Бутина: Сложно было снова переживать события в американской тюрьме
    Выплаты участникам СВО предложили защитить от раздела при разводе
    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков

    Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России

    Западные агентства раздули сенсацию из того, что Индия вдвое нарастила поставки американской нефти взамен российской. Однако эксперты уверены, что нефть из США не способна стать серьезным конкурентом российской и подвинуть ее на индийском рынке. И вот почему. Подробности

    Перейти в раздел

    Переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих»

    Владимир Путин предложил возобновить в Стамбуле переговоры по Украине. Его инициатива получила позитивные отклики как со стороны Дональда Трампа, так и со стороны Тайипа Эрдогана. В чем заключается суть этого предложения и почему оно лишает смысла хамские ультиматумы европейской «коалиции желающих» в адрес России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы никогда не уходим с войны». Как поколения защитников растят в оренбургском поселке

    «Герои не умирают» – справедливое утверждение, за десятилетия превратившееся в пропагандистское клише. Куда меньше известно о том, как и почему защитники России воспроизводятся – с постоянством, завидным для всех недоброжелателей нашей страны. Спецкор газеты ВЗГЛЯД в дни празднования юбилея Победы попытался найти ответ на этот вопрос на Южном Урале – в районе, где родился Александр Прохоренко, известный нам как «герой Пальмиры», а врагам – как «русский Рэмбо». Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку

    Иногда охотник попадается в свой собственный капкан – и становится добычей. Именно это произошло с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который стал жертвой собственной аферы против аж двух целей – президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............