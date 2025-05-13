Маск показал танец гуманоидного робота Optimus в реальном времени

Опубликовано видео танцующего в реальном времени робота Optimus Tesla

Tекст: Денис Тельманов

Американский предприниматель Илон Маск выложил видеозапись танцующего гуманоидного робота Optimus от компании Tesla, передает РИА «Новости». По словам Маска, ролик был записан в реальном времени, что он особо отметил в публикации в социальной сети X.

Также Маск напомнил о презентации 2021 года, когда вместо настоящего робота на сцене выступал актер в костюме и повторял танцевальные движения.

«То, что начиналось как актер в костюме, теперь стало реальностью», – заявил Маск, подчеркивая достигнутый прогресс в разработке. Ранее Маск говорил, что благодаря нейросетям Optimus получил возможность передвигаться по пересеченной местности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что создание автономных марсианских городов поможет человечеству избежать гибели из-за катастроф на Земле.

Маск обратил внимание на сокращение числа боевых кораблей британского флота и отметил, что российский флот адаптирует стратегию к современным вызовам.

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