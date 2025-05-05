Маск объявил об официальном статусе города у космобазы SpaceX в Техасе

Техасская база SpaceX Старбейз официально получила статус самостоятельного города

Tекст: Ирма Каплан

Космическая база Илона Маска Старбейз (Starbase) официально стала южнотехасским городом. Голосование за превращение Старбейз в город было одобрено на прошедших выходных небольшой группой сотрудников компании Маска, которые там живут.

Старбейз – это объект и стартовая площадка для ракетной программы SpaceX, которая осуществляется по контракту с министерством обороны и НАСА.

«Ну, теперь официально», – подписал Маск ролик о новом городе и работниках Старбейз в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Ради такого события Маск сменил ник в соцсети Х и назвал себя Gorklon Rust. Как пишет HindustanTimes, сочетание представляет собой микс смыслов, так как Grok – это название чат-бота с искусственным интеллектом, разработанного xAI Маска, и в то же время Rust может относиться к языку программирования Rust. Gorklon Rust также связан с мемной монетой на блокчейне Solana. Да и в целом Маск меняет имя в соцсети не впервые.

Маск впервые озвучил идею строительства Starbase в 2021 году. Из 283 человек, имеющих право голоса в этом районе, большинство являются работниками Starbase.

Неофициальные результаты в ночь выборов показывают, что за «Сити оф Старбейз инкорпорейтед» проголосовали 212 человек (100%), а Бобби Педен был избран мэром, набрав 100% голосов, сообщает CBS News.

Однако создание официального городка для SpaceX привлекло и внимание критиков, которые опасаются, что это расширит личный контроль Маска над районом, что может привести к закрытию популярного пляжа и государственного парка для запусков.

В дополнение к городскому голосованию в законодательное собрание штата внесены законопроекты о передаче полномочий от округа мэру нового города и городскому совету. Все эти меры принимаются в связи с тем, что SpaceX просит у федеральных властей разрешения увеличить количество запусков в Южном Техасе с пяти до 25 в год.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, компания Илона Маска Neuralink намерена впервые имплантировать мозговой чип Blindsight для возвращения зрения в течение ближайших 12 месяцев.