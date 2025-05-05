  • Новость часаГлава ДНР сообщил о продвижении ВС России на двух направлениях
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

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    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня

    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России

    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД, выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    4 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию, сославшись на отсутствие существенного прогресса в этом процессе.

    Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать». По словам Трампа, он периодически склоняется к такому решению, однако время от времени происходят положительные изменения, которые удерживают его от выхода из переговоров.

    Первого мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Политолог Козюлин: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В конечном счете все люди подвержены влиянию случайностей, и в этом плане Роберту Фицо стоит выразить уважение: несмотря на проблемы со здоровьем, он все же поедет на парад Победы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на 9 Мая.

    «Премьер-министр Словакии Роберт Фицо всегда был человеком слова. Не думаю, что его внезапная болезнь была связана с попыткой отказаться от участия в параде Победы на Красной площади. В конечном счете, плохое самочувствие всегда настигает людей не вовремя. И неважно кто ты: офисный сотрудник или глава государства», – заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же, если Фицо и вправду хотел воздержаться от поездки в Москву, зачем так быстро менять свое мнение? Это очень серьезно бьет по его публичному образу. Так что стоит отдать ему должное: человек действительно постарался быстро встать на ноги, чтобы выполнить данное ранее обещание», – отмечает он.

    «Конечно, в Евросоюзе его за данный шаг раскритикуют. Но конкретных рычагов давления против Фицо Брюссель не имеет. Ведь если та же Урсула фон деря Ляйен начнет угрожать ему чем-то существенным, это может смутить даже самых верных ее последователей. Все-таки какие-то области самостоятельной политики члены ЕС должны сохранять», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается резкой реакции в сторону украинского лидера, то словацкого премьера, конечно, раздражают неумелые попытки Владимира Зеленского запугать международных лидеров, готовых отправиться в Москву. К тому же, у них давно имелись серьезные противоречия. Лишний раз указать на некорректность высказываний оппонента Фицо не откажется», – заключил Козюлин.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы. По его словам, вместе с ним в Россию направятся двое студентов республики, которых он лично выберет. Кроме того, в столицу РФ также прибудут несколько депутатов парламента страны, однако их программа пребывания будет несколько отличаться.

    Напомним, в субботу портал Tvnoviny сообщил, что Фицо в последнюю неделю несколько раз отменял запланированные встречи по состоянию здоровья. В частности, он не принял участия в первомайских торжествах, не появился на установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи. В связи с этим некоторые наблюдатели стали говорить о невозможности его поездки в Россию.

    Тем не менее, Фицо свое участие подтвердил. Он также раскритиковал Владимира Зеленского за его угрозы в сторону международных лидеров, планирующих посетить Москву. «Это невиданно. По-моему, это смешно», – подчеркнул премьер.

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    4 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности отправки войск для захвата Гренландии

    Трамп допустил отправку американских военных для захвата Гренландии

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о вероятности силовых действий для установления контроля над Гренландией, отметив стратегическую важность острова.

    Трамп допустил возможность отправки американских войск для захвата Гренландии, передает РИА «Новости». В интервью каналу NBC News Трампа спросили, готов ли он в определенных обстоятельствах принять решение о вводе военных для установления контроля над островом.

    «Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может», – заявил глава государства. По его словам, США «очень сильно» нуждаются в Гренландии, поскольку остров необходим стране для обеспечения международной безопасности.

    Трамп добавил, что Вашингтон рассматривает разные варианты действий в отношении Гренландии и заинтересован в расширении американского присутствия в регионе. Ранее в 2019 году Трамп уже выражал интерес к приобретению острова, но власти Дании неоднократно отвергали подобные предложения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не допускает силового объединения с Канадой и исключает такой сценарий.

    Между тем в апреле полковник Сюзанна Мейерс была уволена с поста командира космической базы США Питуффик в Гренландии из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

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    5 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

    Трамп заявил о возможности переговоров с Путиным в мае в Эр-Рияде

    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент отметил, что рассматривает возможность встречи с российским лидером во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.

    Дональд Трамп сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что не исключает проведение переговоров с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Глава США подчеркнул, что пока не принимал окончательного решения и этот вопрос еще предстоит обсудить.

    Трамп также добавил, что в ближайшее время намерен отправиться с визитом в Саудовскую Аравию. Пресс-служба Госдепартамента США ранее заявляла о необходимости диалога между лидерами России и США для урегулирования кризиса на Украине.

    В марте состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы прекращения огня на Украине и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре. Российский лидер выразил согласие с предложением американского президента о взаимном отказе сторон от атак по важным объектам энергетики.

    Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу, указал в интервью CBS, что президенты сами определяют время и место переговоров. Ранее Трамп признавал, что встреча с Путиным возможна после майского визита на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал, что европейские лидеры просили его наладить контакт с Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине, Дональд Трамп также допустил возможность выхода США из переговоров по украинскому урегулированию из-за отсутствия прогресса, а ранее он сообщил, что Владимир Путин подвергался неоправданному давлению со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    5 мая 2025, 03:14 • Новости дня
    Миронов потребовал проверки выдачи жилья мигрантам за государственный счет

    Миронов направил письмо в Генпрокуратуру с просьбой проверить субсидии мигрантам

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить законность предоставления мигрантам государственных жилищных субсидий и сертификатов.

    Как передает ТАСС, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову. В документе депутат просит поручить региональным прокуратурам проверить законность выдачи мигрантам жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц, обеспечивающих права граждан России.

    В письме Миронов отмечает, что за последнее время участились случаи незаконного получения субсидий на жилье и жилищных сертификатов новыми гражданами России. Политик подчеркивает, что подобная практика распространилась по всей стране и вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку жилье выделяется бывшим мигрантам за счет государственного бюджета и в обход коренных жителей, которые годами не могут улучшить жилищные условия.

    По словам Миронова, механизм предоставления жилищных сертификатов остается непрозрачным – списки получателей скрываются от общественности. Депутат указал, что эта сфера становится все более криминализированной, а коррупционные риски возрастают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рост миграции ускоряет повышение цен на недвижимость, увеличивает рентные платежи и ухудшает обеспеченность жильем.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить выдачу субсидии на жилье семье мигрантов в Мытищах после общественного резонанса.

    Депутаты Государственной думы Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили ограничить долю мигрантов в некоторых районах до десяти процентов от числа жителей.

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    4 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту

    Трамп назвал Вэнса и Рубио главными кандидатами на роль преемников

    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждая будущее Республиканской партии, Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио среди возможных кандидатов на высший государственный пост после 2028 года.

    Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в числе возможных преемников, передает ТАСС. В беседе с телеканалом NBC News Трамп заявил: «Слишком рано об этом говорить, но у меня есть вице-президент. И Джей Ди [Вэнс] проделывает фантастическую работу. Марко [Рубио] великолепен».

    Американский лидер также отметил, что в Республиканской партии есть много достойных людей, которые могли бы занять высший государственный пост в будущем.

    Трамп еще раз подчеркнул, что не собирается баллотироваться на третий срок: по его словам, в 2028 году он передаст руководство «кому-то другому, в идеале – великому республиканцу».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в выборах президента США в 2028 году. Ранее он отметил, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, однако не собирается их использовать.

    Между тем первые сто дней после возвращения в Белый дом Трамп завершал с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия.

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    5 мая 2025, 05:51 • Новости дня
    Суд отказал Чубайсу в снятии ареста на активы

    Суд счел, что снятие ареста с активов Чубайса приведет к выводу их за рубеж

    Суд отказал Чубайсу в снятии ареста на активы
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы признал, что Анатолий Чубайс и еще семь фигурантов дела могут вывести арестованные активы из страны при снятии ограничений.

    Чубайс и другие ответчики не заинтересованы в сохранении своих активов в России и могут их вывести за границу в случае снятия ареста. Такое определение вынес Арбитражный суд, отказав снять арест с активов подозреваемых.

    В определении указано, что часть фигурантов дела находится за пределами России, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела. В частности, Чубайс и Удальцов покинули Россию, Киселев объявлен в международный розыск, а Подольский арестован.

    Ранее Анатолий Чубайс направил в суд ходатайство о снятии ареста со своих активов. Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и иное имущество Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску «Роснано».

    Согласно документам суда, «Роснано» требует взыскать с Чубайса, Удальцова, Киселева, Подольского, Пихои, Пимкина, Аветисяна, Тычинина убытки на 3,892 млрд рублей и более 20 млн долларов в рублях по курсу ЦБ РФ. Кроме того, под арест попало имущество близких родственников обвиняемых.

    Ранее суд арестовал имущество топ-менеджеров управляющей компании «Роснано» по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Арестованы управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета Марина Касенкова и бывший замглавы «Роснано» Подольский.

    Следствие считает, что в 2017 году злоумышленники сфальсифицировали отчетность для сокрытия убытков, чтобы получить господдержку и избежать отзыва государственных гарантий. В результате, в 2022–2024 годах государство выделило «Роснано» более 43 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы принял решение наложить арест на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано», в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса начато исполнительное производство с применением мер по аресту имущества, а сам Чубайс обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой снять арест с его активов и счетов.

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    4 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    США начали формировать новые подразделения для конфликта с Китаем
    США начали формировать новые подразделения для конфликта с Китаем
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская армия приступила к формированию новых оперативных групп, способных действовать на прифронтовых островах в случае конфликта с Китаем, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на генерала Рональда Кларка, руководящего в регионе силами американской армии.

    Сухопутные войска США создали два новых мобильных подразделения для возможного конфликта с Китаем, сообщает издание РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal. Эти группы разработаны для действий на прифронтовых территориях, включая первую цепь островов в Индо-Тихоокеанском регионе.

    По данным WSJ, подразделения должны рассредотачиваться, наносить удары по наземным целям Китая, собирать данные о зоне боевых действий и обеспечивать поддержку маневров американских ВВС и ВМС. Генерал Рональд Кларк отметил, что Китай может попытаться ограничить действия американских кораблей и самолетов, сделав прибрежные воды слишком опасными для них – такая тактика известна как «противодействие/запрет доступа».

    На данный момент созданы две многосферные оперативные группы, третья находится в процессе формирования. Подразделениям будет оказывать поддержку артиллерия, включая пусковые установки Typhon, одна из которых уже размещена на Филиппинах и способна поражать цели на территории материкового Китая. Согласно оценке WSJ, наиболее опасными точками возможного конфликта остаются Южно-Китайское море и Тайвань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня, ранее Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей к своему побережью, а компания Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16 из новой партии.

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    5 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп объявил о пошлинах в 100% на зарубежные фильмы

    Трамп распорядился ввести 100-процентные тарифы на иностранную кинопродукцию

    Президент США поручил министерству торговли немедленно начать процесс повышения тарифов на зарубежные фильмы, подчеркнув угрозу национальной безопасности страны.

    Американская администрация вводит 100-процентные таможенные пошлины на иностранную кинематографическую продукцию, передает ТАСС.

    Дональд Трамп заявил, что такое решение связано с усилиями других стран по переманиванию американских кинематографистов и студий, что, по его мнению, привело к упадку Голливуда и других направлений в США.

    По словам президента, «киноиндустрия в Америке умирает очень быстро», а зарубежная продукция используется для распространения информации и пропаганды. Он уполномочил министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процедуру введения тарифа в 100% на все фильмы, произведенные за рубежом.

    Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий, однако для России эти меры не применялись. С 5 апреля вступили в силу универсальные тарифы в 10% и индивидуальные – с 9 апреля. Позднее президент сообщил о 90-дневной паузе для ряда государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается в целях поддержки внутреннего производства, а также объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и других стран, включая импорт легковых автомобилей и автозапчастей.

    При этом аналитики мирового промышленного и автомобильного сектора отметили, что такие меры Трампа способствуют завершению эпохи процветания, основанной на глобальной торговле после холодной войны.

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    4 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Белый Дом опубликовал изображение Трампа в образе джедая

    Tекст: Мария Иванова

    В честь дня «Звездных войн» в соцсетях Белого дома появилось изображение Дональда Трампа в костюме джедая с красным световым мечом на фоне флагов США.

    Белый Дом опубликовал изображение Дональда Трампа в образе джедая из «Звездных войн» на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) в честь дня франшизы, передает

    РИА «Новости». По всей видимости, картинка была создана с помощью нейросети. На ней Трамп предстает в одежде джедая на фоне американских флагов и двух белоголовых орланов – традиционного символа США.

    В подписи к публикации Белый Дом поздравил всех с 4 мая и заявил: «Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не повстанцы – вы Империя».

    Пользователи соцсетей заметили, что в руке у Трампа красный световой меч ситхов, а не джедаев, что символизирует «темную сторону» силы.

    «Звездные войны» были созданы Джорджем Лукасом в 1970-х годах, а права на франшизу в 2012 году приобрела корпорация Walt Disney за 4,05 млрд долларов. После этого компания выпустила продолжение саги и дополнительные фильмы, начиная с седьмого эпизода в 2015 году.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы Римского. При этом архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство по поводу появления этого изображения в соцсетях, сочтя его неуместным.

    А накануне на официальном канале Белого дома появился музыкальный клип в стиле Lofi Girl с рисованным Трампом, подписывающим документы.

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    5 мая 2025, 01:40 • Новости дня
    Спасатели нашли тело погибшей сноубордистки на Карамкенском перевале

    В Магаданской области обнаружили тело погибшей после схода лавины девушки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Карамкенском перевале снежная лавина накрыла двух девушек на необорудованной трассе, одной удалось выбраться самостоятельно, поиски второй завершились трагически.

    Обнаружение тела погибшей девушки подтвердили спасатели Магаданской области, передает РИА «Новости». Трагедия произошла на необорудованной горнолыжной трассе Карамкенского перевала, где в воскресенье сошла снежная лавина.

    В результате происшествия под снегом оказались две сноубордистки. Одной из них удалось самостоятельно выбраться из-под снежной массы и добраться до ближайшего поселка. Поисковые работы второй девушки продолжались всю ночь при участии спасателей и волонтеров.

    По завершении поисково-спасательной операции под снегом было обнаружено тело погибшей девушки, о чем сообщили в региональном МЧС. Специалисты отметили, что работы на месте ЧП завершены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на горе Арагац в Армении лавина накрыла девять туристов, из которых восемь выжили, а один пропал без вести. В Магаданской области спасатели обнаружили и эвакуировали двух выживших туристов после схода лавины. На казахстанском горнолыжном курорте Шымбулак при сходе лавины погибла гражданка России.

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    4 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Трамп отказался баллотироваться на третий президентский срок в США

    Трамп заявил об отказе участвовать в выборах президента США в 2028 году

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп подчеркнул, что не планирует участвовать в выборах президента США в 2028 году, отметив важность ограничения полномочий двумя сроками.

    Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий президентский срок, передает ТАСС. В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Я буду президентом [в общей сложности] восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным».

    По словам Трампа, его сторонники регулярно призывают его участвовать в выборах 2028 года, но он не планирует этого делать. Он добавил, что многие продают кепки с надписью «Трамп 2028», однако его намерение – «отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале – великому республиканцу».

    Согласно 22-й поправке к конституции США, принятой в 1951 году, один человек не может занимать пост президента более двух сроков. Ранее Трамп допускал возможность выдвижения на третий срок, а в СМИ появлялась информация о том, что он поручал Минюсту изучить законность участия в выборах 2028 года. Очередные президентские выборы в США состоятся в 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил журналу Time, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, но не намерен их использовать. Он также отметил положительный старт своего второго срока, подчеркнув, что переходный период требует времени для результатов. При этом ранее сообщалось, что он завершает первые сто дней с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия, что сопровождается широкой критикой его инициатив.

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    4 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, трое ранены

    ВСУ ударили дроном по автобусу в Богун-Городке, пострадали трое мужчин

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по автобусу в селе Богун-Городок трое мужчин были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

    Как передает ТАСС, ВСУ совершили атаку с помощью дрона по автобусу, находившемуся в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Трое мужчин получили различные осколочные ранения рук и ног в результате удара. Пострадавших транспортировали бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Информация о состоянии раненых уточняется. О других пострадавших или повреждениях не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут, купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника в белгородском регионе, а во дворе частного дома в селе Архангельское в результате взрыва были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

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    4 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Кардинал осудил фото Трампа в папских одеждах

    Кардинал подверг критике появление фото Трампа в папских одеждах

    Tекст: Мария Иванова

    Архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство появлением в соцсетях изображения Трампа в папском облачении, сочтя это неуместным.

    Американский кардинал, архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан назвал неуместной публикацию изображения Дональда Трампа в папских одеждах, передает ТАСС.

    «Он произвел не лучшее впечатление, это неуместно», – заявил Долан журналистам в Риме, где проходит собрание кардиналов перед началом конклава по выборам нового папы римского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США позволил себе шуточное высказывание о возможности занять пост главы Католической церкви после смерти папы Франциска.

    Позднее Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы римского.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Франция и США начали борьбу за власть в Ватикане.

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