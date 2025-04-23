NYT: Планы Tesla по производству роботов Optimus оказались под угрозой из-за КНР

Tекст: Ирма Каплан

Глава Tesla Илон Маск заявил, что прекращение Китаем экспорта некоторых редкоземельных магнитов повлияло на его планы по созданию человекоподобных роботов Optimus, что демонстрирует, как действия Китая отражаются на крупном бизнесе США, пишет New York Times (NYT).

Китай в апреле приостановил экспорт в любую страну так называемых тяжелых редкоземельных металлов и магнитов, изготовленных из них, в качестве ответных мер на повышение президентом США тарифов на импорт китайских товаров в Америку.

Поставки приостановлены до тех пор, пока не будет разработана система экспортных лицензий.

Маск во время пресс-конференции Tesla во вторник заявил, что гуманоидные роботы Optimus оснащены электродвигателями, которые работают в ограниченном пространстве и требуют специальных магнитов.

«На это в большей степени влияет цепочка поставок, поскольку, по сути, Китай требует экспортной лицензии для отправки магнитов в любую точку мира, поэтому мы работаем над этим с Китаем. Нехватка магнитов может замедлить производство роботов Optimus», – сказал Маск.

Tesla инвестирует миллиарды долларов в роботов Optimus, которые, по словам Маска, когда-нибудь будут выполнять множество повседневных функций.

Китай производит все мировые запасы тяжелых редкоземельных металлов из руды, добываемой в Китае и Мьянме, и 90% магнитов, изготовленных из этих металлов. Остальные магниты производит Япония, но использует сырье из Китая, напомнила газета.

Магниты используются внутри электродвигателей, роботы оснащены множеством небольших электродвигателей, по одному или более на каждое соединение, для каждого из которых требуется магнит.

Использование тяжелых редкоземельных элементов в большинстве этих магнитов предохраняет их от перегрева и выхода из строя. Редкоземельные магниты в 15 раз мощнее обычных железных магнитов того же размера. Если в материале магнита присутствуют следы тяжелых редкоземельных металлов, он может сохранять магнитную силу даже при температурах, при которых закипела бы вода.

Как писала 16 апреля газета ВЗГЛЯД, Китай добавил семь редкоземельных металлов в список экспортного контроля в ответ на тарифы США. Эти металлы играют ключевую роль в технологиях и производстве мощных магнитов и считаются товарами двойного назначения из-за их использования как в гражданских, так и военных целях.

Ранее в этом месяце газета ВЗГЛЯД изучала семь редкоземельных аргументов Китая, которые тот предъявил в торговой войне с США.