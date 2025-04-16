  • Новость часаСША пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%
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    Китай нащупал уязвимое место США
    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь
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    Принц Гарри оказался в центре скандала на Украине из-за кулича
    Стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР
    Отражена атака украинских дронов в Ивановской области
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    США назвали условие для смягчения санкций против России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    8 комментариев
    16 апреля 2025, 11:21 • Новости дня

    Китай ограничил экспорт семи ключевых для США редкоземельных металлов

    Tекст: Александра Юдина

    Китай добавил семь редкоземельных металлов в список экспортного контроля в ответ на тарифы США, пишет Bloomberg.

    Китай ввел экспортный контроль на семь редкоземельных металлов, ответив таким образом на тарифы, наложенные США, передает Bloomberg.

    Эти металлы играют ключевую роль в технологиях и производстве мощных магнитов и считаются товарами двойного назначения из-за их использования как в гражданских, так и военных целях.

    Китай, обладая почти полным контролем над мировой переработкой редкоземельных элементов, усиливает свое преимущество в геополитической борьбе.

    По информации из источников, близких к исследовательскому агентству Project Blue, США почти не имеют возможностей для переработки этих металлов, что ставит их в уязвимое положение.

    Директор по исследованиям Project Blue Дэвид Мерриман отметил, что «эти продукты и элементы непосредственно влияют на развитие ключевых технологий и поддерживающих отраслей на других крупных рынках, что повышает рычаги влияния Китая в любых переговорах».

    Из 17 общепринятых редкоземельных металлов семь вошли в список ограничений Пекина, что затрагивает производство от смартфонов до ядерных реакторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене. В ответ Китай прекратил закупки самолетов и запчастей у Boeing.

    15 апреля 2025, 20:42 • Новости дня
    Китай счел нерентабельными поставки российского газа через Казахстан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправка голубого топлива из России в Китай через казахстанскую территорию экономически нецелесообразна, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

    «Я уже сказал российским партнерам, что это нереально. Фактически не получается», – цитирует посла ТАСС. Он пояснил, что обсуждения вариантов маршрута газопровода «Сила Сибири – 2» продолжаются.

    По его словам, сторонам будет легче договариваться по цене поставок, поскольку уже имеется опыт с первой трубой. Чжан Ханьхуэй указал, что партнеры согласовали сам факт строительства газопровода, остается лишь выбрать маршрут.

    «Главное – какой маршрут. Первый вариант через Монголию, второй – не через Монголию», – указал дипломат. Второй маршрут проходит в Китай полностью по территории России и заканчивается у Забайкальска.

    В конце декабря Газпром впервые за пять лет запустил газопровод «Сила Сибири» на полную мощность. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не навредит ли это другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2».

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    15 апреля 2025, 11:43 • Новости дня
    Китай отказался от закупок самолетов и запчастей Boeing
    Китай отказался от закупок самолетов и запчастей Boeing
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские авиакомпании приостановили прием новых самолетов Boeing из-за введенных торговых тарифов между США и Китаем, что значительно усложняет поставки американских самолетов в Китай, пишет Bloomberg.

    Как сообщают источники, Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить прием новых самолетов Boeing в рамках торговой войны с США, передает Bloomberg.

    Власти Китая также рекомендовали своим авиакомпаниям прекратить покупки оборудования и запчастей для самолетов у американских компаний.

    Подобные меры могут сильно повлиять на производственные и логистические процессы Boeing, учитывая, что около десяти самолетов Boeing 737 Max готовятся к поступлению в китайские авиапарки.

    В то же время Китай рассматривает возможность оказания поддержки авиакомпаниям, арендующим Boeing, чтобы компенсировать возросшие затраты.

    Ранее Bloomberg сообщил, что Китай начал использовать редкоземельные металлы как средство давления в торговой войне с США.

    Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса в двусторонних отношениях.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности разрыва торговых связей с Китаем.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    16 апреля 2025, 09:35 • Новости дня
    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь

    Bloomberg: США снизили требования к Украине о компенсации за помощь до 100 млрд долларов

    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Дональда Трампа смягчила требования к Украине по возврату помощи, снизив оценку предоставленной помощи с 300 млрд до 100 млрд долларов, и предлагает сделку по разделению прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов.

    США смягчили свои требования к возврату помощи Украине в ходе переговоров об экономической сделке, сообщает Bloomberg. После переговоров в Вашингтоне администрация Трампа снизила оценку объема помощи, предоставленной Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд до около 100 млрд долларов, что приближает ее к украинской оценке в более чем 90 млрд долларов.

    Администрация США стремится заключить с Киевом соглашение о разделе прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов, включая минералы и инфраструктуру, в качестве компенсации за десятки миллиардов долларов, предоставленных в помощь при предыдущем президенте Джо Байдене. Партнерское соглашение предусматривает право США на первую часть прибыли, перечисляемой в специальный инвестиционный фонд, контролируемый Вашингтоном.

    Украина отказывается признавать прошлую помощь США как долг и требует лучших условий соглашения. Белый дом и министерство финансов США не комментируют ситуацию. Однако представитель министерства финансов отметил, что технические переговоры были продуктивными, и выразил надежду на скорое завершение переговоров.

    Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Украина представила контрпредложение, и переговоры продолжаются. Он также выразил оптимизм по поводу возможного подписания соглашения уже на этой неделе. Трамп, на фоне вопросов о перемирии, обвинил Зеленского в продолжающемся конфликте на Украине, а его спецпредставитель Стив Уиткофф заявил о возможности улучшения отношений с Россией через коммерческие возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп рассказал, что Украина обращается к США с просьбами о покупке ракет и систем ПВО, но Вашингтон отказывается продавать их Киеву. Министерство финансов США заявило, что соглашение между США и Украиной может быть подписано на этой неделе и стороны находятся на финишной прямой в переговорах.

    По мнению наблюдателей, острые комментарии Зеленского в адрес США и персонально Трампа все сильнее походят на откровенное хамство. Не так давно президент Украины намекал на то, что США слабы, а Трамп слабо реагирует на действия России. Теперь он обвиняет администрацию Трампа в том, что та подвержена «российским нарративам». Следом Зеленский снова пытается поставить Трампа в неудобное положение, призывая того посетить Украину. Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

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    16 апреля 2025, 07:55 • Новости дня
    До десяти китайских автобрендов готовы свернуть бизнес в России

    Tекст: Александра Юдина

    До конца года до десяти китайских автобрендов намерены покинуть российский рынок из-за снижения рентабельности и высокой конкуренции, следует из данных дилеров и аналитиков.

    До десяти китайских автобрендов могут покинуть российский рынок до конца года, передает «Коммерсантъ».

    Основными причинами ухода называют низкую потребительскую активность, избыток предложения и острую конкуренцию. В числе брендов, которые могут уйти, упоминаются Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.

    По оценкам участников рынка, вышеупомянутые марки не обеспечивают дилерам достаточной рентабельности. В условиях высокой конкуренции россияне предпочитают более известные бренды, чтобы избежать проблем с обслуживанием автомобилей в будущем.

    По данным «Автостата», в первом квартале 2025 года в России было продано 247 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Ранее сообщалось, что экспорт легковых автомобилей и грузовиков из КНР в Россию в первой половине 2023 года вырос до 4,6 млрд и 1,7 млрд долларов соответственно. Доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%.

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    15 апреля 2025, 14:22 • Новости дня
    Дробницкий: Университеты становятся главным полем гражданского конфликта в США

    Американист Дробницкий: Трамп пытается вытравить идеологию ультралиберализма

    Дробницкий: Университеты становятся главным полем гражданского конфликта в США
    @ Charles Krupa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент США Дональд Трамп прекращением финансовой поддержки вузов пытается искоренить ультралиберальную идеологию в образовательной среде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее власти США заморозили финансирование Гарвардского университета.

    «Гарварду довольно сложно провести грань между пропалестинскими и антисемитскими выступлениями. Но конфликт связан отнюдь не с позицией университета по арабо-израильскому конфликту. Дело в том, что Дональд Трамп пытается вытравить из образовательной сферы идеологию либерального глобализма в его ультраформе», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он напомнил, что за это дело взялись, помимо Белого дома, также ФБР и Минюст. «Разнообразие, равенство и инклюзивность предполагают пропаганду ультралиберальных установок. Дело касается не только собственно образования, но и подготовки кадров, которые потом оказываются на вершинах американской политической иерархии, бизнеса и профессуры», – продолжил собеседник.

    «На фоне блокировки грантов Гарвард, судя по всему, надеется получить компенсации от богатых спонсоров за свою позицию. Я думаю, "Лига плюща" тоже будет придерживаться ранее звучавших призывов Барака Обамы не отдавать вузы трампистам, поскольку это главная кузница кадров для либерал-глобалистов. Образование становится одним из главных полей нынешнего гражданского конфликта в США», – подчеркнул аналитик.

    «К слову, на первом сроке Трамп не решился действовать жестко против "глубинного государства", в которое входят не только госаппарат, но и учебные заведения. Но чтобы победить сейчас, ему нужно выйти, что называется, за пределы правового поля. Американский лидер не склонен недооценивать угрозу», – указал политолог.

    Он отметил, что системные протесты со сносом памятников и BLM «зарождались в революционной среде студентов из благополучных семей». Повторения недавних акций стоит ожидать и сейчас, после решения Белого дома заморозить гранты университету. «Гарвард наверняка поддержат другие вузы, чтобы вместе найти форму сопротивления», – заключил Дробницкий.

    Ранее министерство образования США заморозило гранты для Гарвардского университета на 2,2 млрд долларов и контракты на 60 млн долларов из-за отказа вуза выполнять требование Белого дома о реформировании управления, прекращении программ инклюзивности, а также ограничения влияния ряда студентов, преподавателей и администраторов.

    Учебное заведение призывали ввести политику приема и найма на основе «заслуг», провести аудит профессорско-преподавательского состава и руководства на предмет их идеологических взглядов. Также от Гарварда потребовали запретить носить маски для лица во время митингов. Как отмечает Assosiated Press, решение могло быть направлено против пропалестинских активистов в кампусе.

    Президент университета Алан Гарбер заявил, что готов сотрудничать с администрацией в борьбе с антисемитизмом на территории кампуса, в частности ужесточая дисциплинарные процедуры, но последние требования он назвал неприемлемыми. Профессора вуза подали в суд на администрацию Белого дома, указав, что Трамп нарушает права на академическую свободу «в угоду политическим предпочтениям власти».

    По данным The New York Times, Вашингтон также приостановил гранты для Корнеллского и Северо-Западного университетов на общую сумму около 1,8 млрд долларов. В отношении обоих учебных заведений идут расследования, связанные с обвинениями в антисемитизме и расовой дискриминации.

    В начале апреля экс-президент США Барак Обама призывал граждан страны, студентов колледжей и сотрудников юрфирм противостоять политике Трампа. Спустя несколько дней в ряде городов прошли акции под лозунгом Hands Off («Руки прочь»). Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали: сейчас Штаты фактически запустили «цветные» технологии против самих себя.

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    16 апреля 2025, 05:43 • Новости дня
    Трамп велел Латинской Америке выбирать между США и Китаем

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что странам Латинской Америки во внешней политике «в какой-то степени» придется делать выбор между Вашингтоном и Пекином.

    У президента США в связи с отказом Панамы продлевать участие в китайской инициативе «Один пояс – один путь» спросили, должны ли государства Латинской Америки делать подобный выбор. «В какой-то степени да, возможно», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что год назад большинство надписей «там были на китайском». Он выразил сожаление, что канал был передан Панаме, а не остался под контролем США. Президент заявил, что в настоящее время США работают с Панамой, чтобы решить эту проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио объявил, что правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь». США угрожали вернуть себе контроль над Панамским каналом.

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    15 апреля 2025, 14:42 • Новости дня
    Белый дом предложил лишить госфинансирования вещательные компании NPR и PBS

    Белый дом запросил в Конгрессе отмену 1,1 млрд долларов госфинансирования для NPR и PBS

    Tекст: Ирма Каплан

    Общественные вещательные компании NPR и PBS в США могут остаться без госфинансирования, что может привести к закрытию почти 20% радиостанций по стране, пишет NYT.

    Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой лишить государственного финансирования в размере 1,1 млрд долларов общественные вещательные компании NPR и PBS, пишет New York Times со ссылкой на источники. По их данным, запрос в случае удовлетворения может ликвидировать федеральную поддержку NPR и PBS почти полностью.

    «Белый дом планирует подать этот запрос на расторжение в ближайшие недели, сообщили источники. Если Конгресс не одобрит запрос о расторжении договора, деньги должны быть потрачены по первоначальному назначению», – сказано в материале.

    «Если Конгресс согласится, это составит около двух лет финансирования организации, почти все из которых пойдут общественным вещательным компаниям, включая NPR, PBS и их местные радиостанции-члены. Администрация Трампа не планирует просить Конгресс вернуть около 100 миллионов долларов, выделенных на экстренную связь».

    Газета уточняет, что государственные деньги составляют небольшую часть бюджетов NPR и PBS, которые получают доход в основном за счет спонсорства и пожертвований. Однако при урезании финансирования, как прогнозируется, пострадает самая уязвимая часть аудитории – жители сельской местности и отдаленных районов, где нет широкополосного интернета, а общественное радио и телевидение – одни из немногих источников информации и развлечений.

    По подсчетам NPR, порядка 20% радиостанций по стране могут закрыться в случае урезания финансирования.

    Запрос Белого дома направят в Конгресс в ближайшие недели, где в течение 45 дней обе палаты должны будут проголосовать и вынести решение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Президент США Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии в программе 60 Minutes, угрожая журналистам судебными исками.

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    15 апреля 2025, 11:51 • Новости дня
    Японская Nissan решила сократить выпуск кроссовера Rogue из-за пошлин Трампа

    Reuters: Nissan уменьшит производство модели Rogue на 13 тыс. автомобилей из-за пошлин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Nissan Motor объявила о сокращении производства кроссовера Rogue в Японии на 13 тыс. автомобилей из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, передает Reuters.

    Японская Nissan Motor сократит производство своей самой продаваемой в США модели Rogue SUV в мае-июле из-за введенных США 25-процентных пошлин на иностранные автомобили, передает Reuters со ссылкой на источник.

    «Наш подход будет вдумчивым и взвешенным, поскольку мы ориентируемся как на непосредственные, так и на долгосрочные последствия», – говорится в заявлении Nissan.

    Nissan также пересматривает производство и цепочки поставок, чтобы найти оптимальные решения для повышения эффективности и устойчивости. Компания заявила, что стремится адаптироваться к изменениям рынка, уделяя приоритетное внимание рабочей силе и производственным возможностям.

    Запланированное сокращение составляет более 1/5 от 62 тыс. единиц Rogue, проданных в США в первые три месяца этого года. По словам информатора, рабочие на заводе Nissan в Кюсю, крупнейшем в Японии, будут работать меньшее количество часов с мая по июль, а производство в некоторые дни будет приостановлено. При этом завод продолжит работать в две смены.

    Пошлины США перевернули глобальную цепочку поставок автомобилей, поэтому Nissan, третий по величине автопроизводитель Японии, попал в более уязвимое положение, чем некоторые конкуренты.

    Основным рынком сбыта компании являются Соединенные Штаты, на долю которых пришлось более четверти всех автомобилей, проданных в 2024 году, причем многие из них были произведены в Японии или Мексике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

    Введение американским правительством 25-процентных пошлин на импортные автомобили привело к переполнению портов США автомобилями, что уже вызвало задержки в поставках. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как пошлины Трампа перекроят мировой авторынок.

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    15 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Китай потребовал от граждан не участвовать в конфликте на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло важность безопасности и призвало граждан страны избегать участия в боевых действиях на Украине, заявив, что КНР стремится к мирным переговорам.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь напомнил о необходимости воздерживаться от участия в украинском конфликте, передает ТАСС.

    Он отметил, что министерство неоднократно предупреждало о рисках и требовало от граждан держаться подальше от зон боевых действий, а также избегать участия в военных действиях на любой из сторон.

    Цзянь подчеркнул, что Китай привержен продвижению мирных переговоров и делает акцент на объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу.

    Он призвал избегать политических манипуляций и правильно понимать позицию КНР. Это заявление прозвучало в ответ на сообщения о якобы имеющемся присутствии китайских военнослужащих в зоне боевых действий на Украине.

    Ранее Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине. В Кремле отвергли слова Владимира Зеленского в сторону Москвы касательно «втягивания» Китая в украинский конфликт.

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    16 апреля 2025, 09:47 • Новости дня
    Трамп назвал руководство NBC «позорищем телевидения» США

    Трамп: Глава NBC Брайан Робертс дискредитирует телерадиовещание США

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство деятельностью главы корпорации Comcast, владеющей NBC, заявив, что Брайан Робертс позорит американское телевидение.

    Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес главного исполнительного директора телекоммуникационной корпорации Comcast (входят телеканалы NBC и MSNBC – прим. ВЗГЛЯД) Брайана Робертса, заявив в соцсети Truth Social, что тот позорит репутацию американского телевидения.

    «Ух ты! А ведь у фейковых новостей MSNBC реально низкие рейтинги! На самом деле, ненамного лучше, чем у катастрофы телевещания, известного как CNN.... Comcast, владелец обеих телеканалов (NBC и MSNBC) и ее председатель Брайан Робертс просто позорище американского телевещания (disgrace to the integrity of Broadcasting)!» – сказано в тираде Трампа, продублированной в его аккаунт соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Американский президент также отметил, что Comcast, у которого есть проблемная телесеть NBC, пытается избежать судебных исков, отделив NBC от MSNBC, но это не сработает.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии в программе 60 Minutes, угрожая журналистам судебными исками. При этом New York Times со ссылкой на источники 15 апреля сообщила, что Белый дом намерен поднять вопрос в Конгрессе о лишении госфинансирования вещательных компаний NPR и PBS.

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    16 апреля 2025, 10:21 • Новости дня
    При патрулировании американо-мексиканской границы погибли два морпеха США

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время патрулирования американо-мексиканской границы в ДТП погибли два морских пехотинца США, один военный получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

    Двое американских военнослужащих погибли во вторник в результате опрокидывания автомобиля в Нью-Мексико, еще один военнослужащий США был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Washington Post со ссылкой на представителей американского министерства обороны.

    Издание отмечает, что инцидент стал первым случаем гибели военных после расширения миссии по борьбе с нелегальной миграцией президентом Дональдом Трампом на южной границе.

    «Авария произошла в 8.50 недалеко от Санта-Терезы, пограничного города к западу от Эль-Пасо», – приводит газета выдержку из сообщения военных.

    Три представителя министерства обороны добавили, что в инциденте участвовали морские пехотинцы США из Кэмп-Пендлтона в Калифорнии. Пока неясно, каким транспортным средством они управляли. Также личности погибших военнослужащих не разглашаются до тех пор, пока не будут уведомлены их семьи. Ведется расследование произошедшего.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, власти США приняли решение о переброске мотопехотной бригады Stryker и авиационного батальона на границу с Мексикой для усиления контроля.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности к односторонним действиям против наркокартелей в Мексике, если сотрудничество с ними со стороны мексиканских чиновников не прекратится.

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    16 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Байден выступил в защиту соцобеспечения после сокращений Трампа

    Экс-президент США Байден раскритиковал сокращения в агентстве соцобеспечения

    Байден выступил в защиту соцобеспечения после сокращений Трампа
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Джо Байден выступил с речью в Чикаго, защищая социальное обеспечение на фоне сокращений в агентстве, инициированных администрацией Дональда Трампа, сообщает Reuters.

    Бывший президент США Джо Байден, впервые с момента ухода из Белого дома в январе, выступил с речью в Чикаго, посвященной защите Администрации социального обеспечения (SSA), сообщает Reuters.

    Он раскритиковал администрацию США Дональда Трампа, обвинив ее в значительных сокращениях кадров в SSA и закрытии офисов. Байден заявил, что новое правительство нанесло столько ущерба и разрушений, подчеркнув, что социальное обеспечение – не просто государственная программа, а «священное обещание нации».

    SSA ежегодно выплачивает 1,4 трлн долларов в виде пособий 73 млн пожилых и инвалидов в США. Байден отметил, что администрация Трампа, вопреки обещаниям, вмешивается в работу SSA, что может привести к увеличению очередей и задержкам в выплатах. Судья федерального суда ранее приостановил передачу данных граждан, узнав о нарушениях конфиденциальности.

    Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт, заявила, что Трамп твердо намерен защищать социальное обеспечение для законопослушных налогоплательщиков и пенсионеров. Однако внутри SSA уже начались увольнения, особенно в IT-отделах, что привело к частым сбоям в компьютерных системах. Байден выразил возмущение: «Кем они, черт возьми, себя возомнили?»

    Некоторые демократы выразили сомнения относительно целесообразности возвращения Байдена в политическую арену. Стратег Карен Финни подчеркнула, что его выступление может отвлечь внимание от критики в адрес Трампа за торговую войну с Китаем и введение тарифов. Байден покинул пост президента с одним из самых низких рейтингов одобрения, и некоторые демократы винят его в победе Трампа. Тем не менее, историк Тимоти Нафтали считает важным, чтобы Байден выступил в защиту социального обеспечения, поскольку он всегда являлся его сторонником.

    Ранее Минздрав США предложил сотрудникам добровольно уволиться с выплатой 25 тыс. долларов. В начале февраля более 40 тыс. госслужащих США согласились на выходное пособие, предложенное администрацией Трампа.

    Также сообщалось, что в конце января американские власти предложили федеральным чиновникам выплаты за восемь месяцев в случае увольнения до 6 февраля, чтобы побудить их вернуться к работе в офисах.

    До этого администрация Трампа отправила в отпуск с полной оплатой около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам.

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    16 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    Бессент заявил о возможном подписании соглашения США и Украины по недрам на этой неделе
    Бессент заявил о возможном подписании соглашения США и Украины по недрам на этой неделе
    @ Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил агентству Bloomberg, что соглашение между США и Украиной может быть подписано на этой неделе и стороны находятся на финишной прямой в переговорах.

    Министр отметил, что соглашение по ресурсам между Соединенными Штатами и Украиной может быть заключено уже на этой неделе,

    «Уже на этой неделе оно может быть даже подписано», – сказал Бессент, подчеркнув, что стороны находятся на финишной прямой в переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере. Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

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    16 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    FT: США сохранят пошлины на некоторые товары из ЕС ради возвращения бизнеса

    FT: Вашингтон оставит тарифы на импорт из ЕС для поддержки американских компаний

    Tекст: Ирма Каплан

    США намерены сохранить ключевые таможенные тарифы на европейские товары даже после торговых переговоров с ЕС, стремясь вернуть бизнес в страну, пишет FT.

    Два дипломата из Евросоюза, которые присутствовали в понедельник на встрече комиссара ЕС по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича с министром торговли США Говардом Лютником и представителем США на переговорах Джеймисоном Гриром сообщили, что американская сторона ясно дала понять намерение Вашингтона сохранить определенный уровень тарифов, пишет Financial Times (FT).

    По словам источников газеты, стороны обсудили так называемые взаимные тарифы президента США Дональда Трампа в отношении ЕС, установленные на уровне 20%, и его 25-процентные пошлины на импорт стали, алюминия и автомобилей в США.

    «Взаимный» тариф, распространяющийся на большую часть импорта США из ЕС, был снижен до 10% на 90 дней, чтобы обеспечить возможность переговоров между сторонами. Дипломаты ЕС заявили, что американские переговорщики подчеркнули желание вернуть промышленность из-за рубежа, что требует сохранения тарифов на определенном уровне.

    «США не готовы снижать пошлины на автомобили или сталь, но, возможно, готовы пойти на уступки по взаимным пошлинам, но их базовая ставка составит 10%. Так в чем же тогда идти на уступки?» – сказал один из дипломатов.

    Второй дипломат сказал, что из-за хаоса в администрации Трампа трудно понять, что является настоящей политикой, а что тактикой ведения переговоров.

    «Сохранять напряжение, делать все «временным» стало своего рода традицией», – отметил источник.

    Представитель ЕС по торговле Олаф Гилл заявил во вторник о необходимости подробной информации от американцев, чтобы «четче представлять, каких результатов они ожидают на этих переговорах». По его словам, Шефчович на переговорах повторил предложение о взаимном снижении тарифов на промышленные товары.

    «ЕС выполняет свою часть работы. Теперь США необходимо определить свою позицию. Как и в случае с любыми переговорами, это должна быть улица с двусторонним движением... обе стороны должны что-то предложить», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, японская компания Honda Motor уже в июне перенесет производство гибридных автомобилей Civic, предназначенных для рынка США, с завода в Японии на предприятие в американском штате Индиана.

    Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести американской экономике до 600 млрд долларов в год. Однако глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин президентом Дональдом Трампом замедлит экономику США.

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    16 апреля 2025, 11:14 • Новости дня
    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%

    Белый дом сообщил о намерении повысить пошлины на импорт из Китая до 245%

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон намерен поднять пошлины на китайские товары до 245%, чтобы обеспечить национальную безопасность США, сообщает Белый дом.

    США пригрозили Китаю значительным повышением пошлин, которые могут достичь 245%, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению Белого дома, новые пошлины будут ответной мерой на действия Китая.

    Администрация президента США объясняет, что это решение направлено на уравнивание условий международной торговли и укрепление национальной безопасности США. В прошлом американские пошлины на китайский импорт уже достигали 54%, но в ответ Китай ввел дополнительные тарифы в размере 34% на американские товары.

    Новая угроза поднятия пошлин до 245% может привести к дальнейшему обострению торговых отношений между США и Китаем.

    Вашингтон планирует снизить пошлины для стран, которые согласятся ограничить экономические связи с Китаем и отказаться от китайских товаров.

    Пошлины на китайские товары со стороны США достигли 145%. Пекин, в свою очередь, ввел ответные пошлины на американские товары.

    США не исключили возможность разрыва торговых связей с Китаем.

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