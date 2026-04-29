Вассерман раскритиковал использование искусственного интеллекта в учебе

Депутат Госдумы Вассерман осудил применение ИИ в образовательном процессе
Регулярное обращение к машинным алгоритмам в образовательных целях грозит потерей навыков самостоятельного мышления и получением усредненных ответов, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Вассерман выступил против использования искусственного интеллекта в образовательных целях. Свое мнение политик высказал во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Донецке, передает РИА «Новости».
«Пользоваться имитаторами интеллекта для решения содержательных задач крайне нежелательно. А учеба – это одна из самых содержательных задач, какие у нас только есть», – подчеркнул парламентарий.
Политик отметил, что влияние подобных технологий на различные сферы жизни пока изучено недостаточно. Постоянное обращение к алгоритмам, по его мнению, приводит к потере самостоятельных навыков мышления, а выдаваемые системой ответы часто оказываются неточными и слишком стандартизированными. Эрудит призвал выполнять все возможные задачи самостоятельно, без помощи цифровых помощников.
Марафон «Знание. Первые» стартовал в Донецке в среду. Мероприятие организовано Российским обществом «Знание» и министерством молодежной политики ДНР. Среди спикеров форума заявлены глава республики Денис Пушилин и чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Анатолий Вассерман предложил придумывать нерешаемые для искусственного интеллекта школьные задания.
Депутат призвал исключить возможность выполнения домашних работ с помощью нейросетей.
Ранее парламентарий назвал подобные имитаторы непригодными для деятельности в Государственной думе.