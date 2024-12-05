Вассерман назвал три причины непригодности ИИ для работы в Госдуме

Tекст: Татьяна Косолапова

«Для работы в Госдуме я пока не использовал ни один из нынешних имитаторов искусственного интеллекта. Замечу, что это именно имитаторы, поскольку интеллектом можно считать только то, что способно обучаться самостоятельно. И насколько мне известно, никто ни из самих депутатов, ни из аппарата Государственной думы эти имитаторы тоже не используют. По крайней мере никто из них не сообщал, что использует», – говорит Вассерман.

Он подчеркивает, что даже если бы кто-то из депутатов мог использовать ИИ, скорее всего не стал бы, поскольку те сведения, которые нужны для работы законодателей, можно найти множеством разных способов. А те идеи, что предлагают законодатели, опираются на активное участие в жизни страны. От имитатора интеллекта такого участия, по его словам, ожидать не приходится.

«Имитаторы интеллекта заведомо не заменят депутатов, поскольку это работа в какой-то мере все-таки творческая, а все эти имитаторы успешно заменяют лишь не творческую умственную работу. А когда мы наконец-то придумаем, как создать полноценный искусственный интеллект, то он заведомо будет развиваться иначе, нежели человеческий, а посему будет с человеком активно взаимодействовать, но никоим образом его не заменять», – убежден собеседник.

По его словам, нынешний ИИ заведомо не может сделать для депутатов почти ничего полезного. «Конечно, он мог бы искать какие-то необходимые сведения быстрее, чем обычные поисковые машины, но его уже не раз ловили на том, что он либо не способен оценить эти найденные сведения и отделить достоверное от явной липы, либо сам генерируют липу», – заключил Вассерман.

Ранее было проведено глобальное исследование, представленное Международной конфедерацией обществ авторов и композиторов (CISAC), которое показало, что в течение следующих четырех лет работники музыкального сектора могут терять почти четверть своих доходов из-за искусственного интеллекта. С сокращением доходов также могут столкнуться сотрудники аудиовизуального сектора.