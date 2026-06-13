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Атаки дронов ВСУ частично обесточили Запорожскую область
Балицкий заявил о частично обесточенной из-за БПЛА Запорожской области
Фиксируется высокая активность БПЛА ВСУ над Запорожской областью, работает ПВО, сообщил в Max-канале глава региона Евгений Балицкий, отметив, что энергосистема нуждается в частичных отключениях и ремонте.
«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений», – написал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Балицкий 10 июня сообщал, что при ударе ВСУ по Мелитополю повреждены частные дома и машины. ВСУ 11 июня нанесли удар по кладбищу в Запорожской области. Власти региона ввели временный запрет на перевозку детских групп.