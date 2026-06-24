Переиздания старых книг освободили от маркировки против наркотиков

Минцифры смягчило правила маркировки книг по закону против пропаганды наркотиков

Tекст: Антон Антонов

«Уточнение касается произведений, которые были впервые обнародованы до 1 августа 1990 года в любом виде, в любом издании: их перепечатка и переиздания после этого срока уже не подлежат маркировке», – заявил Григорьев.

Он отметил, что новая трактовка распространяется и на переизданные переводы зарубежной литературы, передает РИА «Новости».

Решение было принято по итогам объединенного заседания двух экспертных советов при Минцифры России по книжной индустрии и литературной деятельности, состоявшегося 5 июня. Григорьев напомнил, что ранее под требования маркировки уже попадали, в частности, романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что романы Ремарка, Стейнбека и Сартра в новых переводах в России будут маркироваться в соответствии с законом против пропаганды наркотиков.

Российский книжный союз обновил отраслевой перечень произведений, подлежащих маркировке за упоминание наркотиков, и исключил из него ряд книг Хемингуэя, Сорокина и других авторов.