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Песков сообщил о поездке Медведева на похороны Хаменеи
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетит церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россию на траурных мероприятиях в Иране представит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие российского политика в официальной церемонии.
«Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о составе российской делегации. Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместных авиаударов США и Израиля.
Многодневные похороны были отложены из-за боевых действий и пройдут с 4 по 9 июля в нескольких городах Ирана и Ирака. Официальное прощание с участием иностранных делегаций и глав государств состоится в Тегеране 3 июля. Погребение пройдет 9 июля в Мешхеде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал об участии Дмитрия Медведева в траурных мероприятиях.
Офис погибшего лидера назначил церемонии прощания на начало июля.
Иранское агентство Fars сообщило о предстоящем погребении аятоллы в его родном городе Мешхед.