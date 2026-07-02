Песков сообщил о поездке Медведева на похороны Хаменеи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россию на траурных мероприятиях в Иране представит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие российского политика в официальной церемонии.

«Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о составе российской делегации. Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместных авиаударов США и Израиля.

Многодневные похороны были отложены из-за боевых действий и пройдут с 4 по 9 июля в нескольких городах Ирана и Ирака. Официальное прощание с участием иностранных делегаций и глав государств состоится в Тегеране 3 июля. Погребение пройдет 9 июля в Мешхеде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал об участии Дмитрия Медведева в траурных мероприятиях.

Офис погибшего лидера назначил церемонии прощания на начало июля.

Иранское агентство Fars сообщило о предстоящем погребении аятоллы в его родном городе Мешхед.