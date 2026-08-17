Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
В Киеве назвали причину крушения украинского бомбардировщика Су-24М
ГБР назвало столкновение с птицей возможной причиной падения украинского Су-24М
Падение военного самолета Су-24М в Хмельницкой области могло произойти из-за попадания птицы в элементы системы управления на левом крыле, сообщило госбюро расследований Украины (ГБР).
Авиакатастрофа с участием бомбардировщика произошла в июне текущего года, передает РИА «Новости». Эксперты уже завершили расшифровку бортового самописца разбившегося воздушного судна.
«Специалисты завершили расшифровку бортового регистратора самолета… По предварительным выводам служебного расследования воздушных сил ВСУ, причиной повреждения самолета мог стать внешний фактор – столкновение с птицей», – говорится в заявлении ведомства.
Во время полета у машины отказали элементы управления левым крылом. После этого самолет потерял управляемость, начал вращаться вокруг своей оси и стремительно падать. Скорость падения с высоты более 600 метров достигала 809 километров в час.
Озвученная версия крушения еще нуждается в окончательном экспертном подтверждении. Точные причины инцидента будут установлены после завершения всех необходимых проверок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне украинский фронтовой бомбардировщик Су-24М разбился на территории Хмельницкой области.
В результате данной авиакатастрофы погиб ведущий летчик-испытатель предприятия «Антонов» Богдан Загорулько.
В августе 2024 года украинские военные по ошибке уничтожили собственный истребитель F-16.