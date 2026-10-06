ЕК: Грузия является страной-кандидатом в ЕС только на бумаге

Tекст: Денис Тельманов

В настоящее время Тбилиси числится в списках претендентов на евроинтеграцию лишь номинально, заявила еврокомиссар, передает РИА «Новости». «Как вы знаете, Грузия является страной-кандидатом только на бумаге. Я сожалею об этом», – подчеркнула Кос.

Дальнейшее развитие диалога между Брюсселем и Тбилиси будет во многом зависеть от позиции государств, входящих в объединение. По словам еврокомиссара, будущее этих отношений определят сами страны-участницы.

Она также отметила, что подробная оценка происходящих в республике процессов появится в специальных докладах о расширении. Документы планируется представить в конце октября текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года посол Германии в Грузии Петер Фишер объявил о заморозке процедуры вступления страны в Евросоюз.

Незадолго до этого председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили обвинил Брюссель в конфронтационной политике.

В 2024 году власти Грузии заморозили вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.