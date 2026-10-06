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США перебросили ударные дроны в Колумбию и Эквадор
NYT: США перебросили ударные дроны в Колумбию и Эквадор
Вооруженные силы США перенаправили часть своих беспилотных аппаратов MQ-9 Reaper из Африки в Южную Америку для противодействия местным наркокартелям, пишет газета The New York Times (NYT).
Американские военные переместили часть своего парка разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper с африканского континента в страны Южной Америки, передает РИА «Новости». Этот шаг продиктован необходимостью борьбы с организованной преступностью.
«В связи с усилением борьбы администрации Трампа с латиноамериканскими картелями американские военные перебросили несколько беспилотников MQ-9 Reaper из Африки в Колумбию и Эквадор», – цитирует агентство публикацию The New York Times.
Журналисты отмечают, что стоимость одного такого аппарата, прозванного «охотником-убийцей», составляет порядка 50 млн долларов.
Точное количество переброшенной техники не раскрывается. При этом армия США испытывает дефицит этих дронов после потери около четверти парка во время конфликта с Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон рассматривал возможность переброски ударных беспилотников MQ-9 Reaper в Латинскую Америку.
Американские и эквадорские военные весной начали совместные боевые действия против наркокартелей.
Вооруженные силы США потеряли около четверти таких аппаратов в ходе конфликта с Ираном.