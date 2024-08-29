Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.13 комментариев
ВСУ допустили уничтожение «лучшего украинского пилота на F-16» своей ПВО
F-16 ВВС ВСУ мог быть сбит «дружеским огнем» собственной ПВО. Такую версию рассматривает Генштаб Украины. В Раде уточняют – американский истребитель был поражен комплексом комплексом Patriot.
Предположительно, причиной уничтожения самолета могла стать работа системы противовоздушной обороны Украины. Об этом в ВС страны заявили американским журналистам, пишет украинское издание «Страна».
«При заходе на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в заявлении Генштаба Украины. Сейчас выяснением причин аварии занимается специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета.
«Тем временем в Воздушных силах сообщили на правах анонимности «Голосу Америки*» (включено в реестр СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД), что сейчас расследуются разные версии катастрофы, включая «дружеский огонь» украинской ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота», – пишет издание.
В то же время депутат Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на собственные источники заявила, что истребитель F-16 был сбит комплексом Patriot «из-за дискоординации между подразделениями». При этом в докладах указано, что пилот не справился с управлением, отметила она.
Ранее Воздушные силы Украины официально подтвердили гибель летчика Алексея Меся при крушении истребителя F-16. В США назвали погибшего украинского летчика F-16 «лучшим пилотом».
- Характеристики самолета F-16 Fighting Falcon
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента