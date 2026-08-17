Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Зеленский уволил приближенного к Сырскому командующего силами логистики ВСУ
Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении генерала Владимира Карпенко, считающегося соратником бывшего главкома армии Александра Сырского.
Украинский лидер принял кадровые решения в военном руководстве страны, передает РИА «Новости». «Уволить Карпенко Владимира Владимировича с должности командующего сил логистики вооруженных сил Украины», – говорится в тексте опубликованного документа.
На освободившийся пост новым указом назначен Юрий Погребной. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла об отстранении Карпенко и начальника штаба сухопутных войск Александра Грузевича.
Кадровые перестановки затронули и Совет национальной безопасности и обороны. Евгений Острянский лишился должности первого заместителя секретаря ведомства, а его место занял Сергей Науменко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
После этого ряд высокопоставленных военных приняли решение завершить службу.
Новый главком Михаил Драпатый доверил оборону Краматорска ранее отправленному в отставку Эмилю Ишкулову.