Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Путин дал старт работе образовательного комплекса в Якутии
В Якутии открылся построенный на частные средства образовательный комплекс
Президент России Владимир Путин дал старт работе построенного на частные средства образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.
Глава государства откроет образовательный комплекс «Точка будущего» в Якутии, который был возведен полностью на частные средства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Откроет также президент в Якутии образовательный комплекс «Точка будущего», построенный на частные деньги, на деньги отечественных предпринимателей. Огромный, современный, блестящий комплекс», – сказал он.
Комплекс располагается в поселке Жатай, который входит в городской округ Якутск. Кластер построили с привлечением частных инвестиций благотворительного фонда «Новый дом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин постановил создать алмазный кластер в Якутии.
В июле он обещал обсудить с руководителем региона тему энергетики.
Президент получил в подарок нож от якутских бойцов.