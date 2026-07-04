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Съезд АдГ попытались сорвать музыкой из «Звездных войн»
Bild: Съезд АдГ попытались сорвать музыкой из «Звездных войн»
Работу делегатов «Альтернативы для Германии» в Эрфурте прервала необычная провокация: злоумышленники дистанционно включили музыку из «Звездных войн» через замаскированный в стене динамик.
Федеральный съезд оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), проходящий в Эрфурте, столкнулся с необычной провокацией, передает РИА «Новости». По данным газеты Bild, злоумышленники попытались сорвать мероприятие, включив «Имперский марш» из «Звездных войн».
Издание опубликовало видеозапись инцидента. На кадрах слышно, как в зале заседаний громко играет известная композиция. Автор ролика отметил, что участники съезда долго не могли понять, откуда доносится звук.
«Через несколько минут техники и сотрудники федерального управления уголовной полиции обнаружили встроенный динамик в стене выставочного зала. Устройство было хорошо спрятано между облицовкой и стеной», – говорится в публикации газеты.
Уточняется, что музыку включили дистанционно, и это была явная попытка сорвать партийное мероприятие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, делегаты проходящего в Эрфурте съезда переизбрали Алис Вайдель на пост сопредседателя партии.
Месяцем ранее официальная делегация «Альтернативы для Германии» приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме.