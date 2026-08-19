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    19 августа 2026, 16:25 • Новости дня

    Путин назвал сильных специалистов залогом качества социальной сферы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность квалифицированных кадров для развития современной инфраструктуры и призвал ориентироваться на оценки граждан.

    Путин заявил, что сильные специалисты современной инфраструктуры являются залогом качественной работы социальной сферы, передает РИА «Новости». По его словам, в этом вопросе крайне важна обратная связь от населения.

    Глава государства провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.

    «Сильные специалисты современной инфраструктуры – это залог высокого качества работы социальной сферы. Здесь главный критерий – это, конечно, оценки самих граждан», – подчеркнул президент во время своего выступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля накануне анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в российской экономике.

    На этом мероприятии глава государства потребовал кратно нарастить применение современных технологий в больницах и школах.

    Ранее Министерство труда представило статистику об оказании социальных услуг миллионам российских семей.

    19 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Субъекты страны по инициативе «Единой России» смогут оставлять в своих бюджетах значительные суммы за счет переноса сроков погашения кредитов за пределы 2030 года, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 млрд рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития», – цитирует президента пресс-служба партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил инициативы партии «Единая Россия» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Ранее министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности регионов на 2030 год. До этого российские власти аннулировали задолженности по бюджетным кредитам для 21 субъекта страны на сумму свыше 114 млрд рублей.

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    19 августа 2026, 13:34 • Новости дня
    Герой России Головин: Путин думает о всех россиянах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание благополучию всех жителей страны, заявил начальник главного штаба «Юнармии», лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Владислав Головин.

    Головин заявил, «люди, вернувшиеся с фронта, не бывшие на фронте – все люди нужны своей Родине».

    «Я уверен, что наш верховный главнокомандующий очень пристальное внимание обращает на все сферы, на все категории граждан, на всех», – подчеркнул Головин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей».

    Герой России добавил, что руководство государства активно работает над тем, чтобы каждый россиянин имел возможность стать сильнее.

    В начале августа Владислав Головин рассказал о программах подготовки ветеранов спецоперации к наставничеству.

    Герой России Головин пообещал дальнейшее совершенствование партией «Единая Россия» мер поддержки бойцов.

    В конце июля президент Владимир Путин заявил об абсолютной сплоченности граждан ради победы.

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    19 августа 2026, 11:09 • Видео / Жизнь после боя
    Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

    Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

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    19 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По поручению главы государства Владимира Путина правительство должно разработать программу восстановления логистических и складских мощностей, пострадавших в результате атак со стороны украинских войск.

    Путин поручил правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках логистических объектов. По словам главы государства, этот процесс должен проходить при участии властей, передает РИА «Новости».

    «Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», – заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Российский лидер также обратил внимание на важность модернизации инфраструктуры. Он отметил, что восстановление поврежденных объектов надо проводить на качественно новом технологическом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для полного устранения последствий украинских ударов по гражданским объектам.

    Позже глава государства указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденной инфраструктуры. А в конце июля вице-премьер Александр Новак провел специальное заседание для оказания оперативной помощи пострадавшим от атак на склады предпринимателям.

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    18 августа 2026, 18:57 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России подключиться к добыче углеводородов в Мьянме
    Путин заявил о готовности России подключиться к добыче углеводородов в Мьянме
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский бизнес готов участвовать в проектах геологоразведки и добычи углеводородов на территории Мьянмы, включая шельфовые месторождения, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин и лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн провели во вторник официальные переговоры в Москве, передает РИА «Новости».

    «Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе», – заявил глава российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал отношения России и Мьянмы особо доверительными.

    Президент России сообщил об укреплении связей России и Мьянмы в сфере безопасности.

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    19 августа 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущее развитие отечественной экономики как сдержанное, но имеющее устойчивый положительный вектор благодаря увеличению валового внутреннего продукта.

    Путин оценил темпы развития национальной экономики, опираясь на свежие статистические данные. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, он отметил определенные успехи в этой макроэкономической сфере, передает ТАСС.

    «Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России назвал внутренний спрос ключевым фактором увеличения ВВП. В июне глава государства рассказал о росте валового внутреннего продукта на 1,3% по итогам апреля.

    Месяцем ранее российский лидер отметил положительный результат принятых правительством мер поддержки экономики.

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    18 августа 2026, 18:53 • Новости дня
    Путин: Две трети расчетов между Россией и Мьянмой идут в рублях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Мьянма успешно наладили надежные каналы для финансовых расчетов, большая часть которых теперь осуществляется в российской национальной валюте, сообщил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин сообщил о формировании устойчивых финансовых связей между Россией и Мьянмой. По словам российского лидера, значительная доля двусторонних коммерческих операций уже переведена в национальную валюту, передает РИА «Новости».

    «Выстроены устойчивые каналы финансовых расчетов, две трети коммерческих операций производятся в российских рублях», – заявил глава государства. Эти слова прозвучали во время подведения итогов официальных переговоров.

    Встреча Владимира Путина с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном прошла во вторник в Кремле. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал отношения между двумя странами особо доверительными.

    Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о планах диверсификации двустороннего товарооборота. А премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал начало реализации проекта малой атомной электростанции в республике.

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    18 августа 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении отношений России и Мьянмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном заявил об укреплении двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились во вторник для обсуждения межгосударственного взаимодействия, передает РИА «Новости».

    По итогам беседы российский лидер отметил позитивную динамику развития контактов.

    «Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием», – сказал глава российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле начались переговоры президентов России и Мьянмы.

    В ходе встречи российский лидер высоко оценил уровень взаимодействия между двумя странами.

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о старте реализации проекта атомной электростанции малой мощности.

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    18 августа 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин сообщил о планах построить храм Русской православной церкви в Мьянме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном сообщил о планах построить храм Русской православной церкви в Янгоне.

    «Господин президент сообщил мне в ходе нашей встречи с глазу на глаз о том, что достигнута договоренность в принятии решения о возведении в крупнейшем мьянманском городе Янгоне храма Русской православной церкви», – приводит слова Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве стартовали переговоры Владимира Путина с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном.

    По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию о противодействии санкциям.

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    19 августа 2026, 06:47 • Новости дня
    Итуруп получил запрошенный во время визита Путина автомобиль скорой помощи

    Лимаренко: Автомобиль скорой помощи доставили на Итуруп

    Tекст: Антон Антонов

    Для медиков острова Итуруп доставили новый автомобиль скорой помощи, о котором они просили президента России Владимира Путина во время его рабочего визита на остров, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    «Поручение президента Владимира Путина выполнили оперативно! Сегодня на Итуруп доставили машину скорой помощи, о которой просили местные врачи. Полноприводный «Соболь» будет работать по маршруту Курильск – Рейдово – Горячие Ключи – Горное. Именно такая техника нужна для курильских дорог», – заявил глава региона в «Максе».

    Транспортное средство 2022 года выпуска имеет минимальный пробег. Автомобиль был передан из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска. Перед отправкой на остров механики провели полное техническое обслуживание машины и проверили исправность всех систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России впервые посетил курильский остров Итуруп.

    На острове глава государства осмотрел Курильскую центральную районную больницу, сотрудники которой сообщили о необходимости заменить одну из машин скорой помощи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Путин призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внедрение технологий ИИ и роботизация важны на фоне дефицита кадров в ряде отраслей экономики, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости». Мероприятие было посвящено реализации плана структурных изменений в экономике страны на ближайшие годы.

    Глава государства подчеркнул острую необходимость активного внедрения передовых технологий. «Задача: выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе модернизацию производств, повышение производительности труда на новой технологической базе с использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта. Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем заседании Совета по науке и образованию президент России призвал отечественный бизнес стать заказчиком прорывных решений в сфере искусственного интеллекта.

    Весной глава государства поручил профильной комиссии рассмотреть программы ускоренного внедрения новых технологий в ключевые отрасли экономики.

    В начале года российский лидер назвал повышение производительности труда с помощью автоматических систем приоритетной задачей для преодоления кадрового дефицита.

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    19 августа 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал кратно нарастить использование технологий в социальной сфере

    Tекст: Елизавета Шишкова

    России предстоит значительно расширить использование передовых технологических решений в работе социальных учреждений, включая школы, больницы и вузы, заявил президент Владимир Путин.

    Путин указал на важность масштабного внедрения инноваций в социальную сферу, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.

    Мероприятие было посвящено обсуждению плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что процесс должен происходить не только в теории, но и на практике.

    «Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия, причем не на бумаге, а на реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в экономике до 2030 года.

    Неделей ранее глава государства призвал ускорить разработку технологий будущего.

    Летом на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер отметил высокие темпы внедрения передовых решений в здравоохранении и образовании.

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    19 августа 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал России на 40% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инвестиции в основной капитал в России за пять лет увеличились более чем на 40% благодаря крупным экспортно-ориентированным проектам, сообщил глава государства Владимир Путин.

    Рост вложений в основной капитал в России в период с 2019 по 2024 год превысил 40%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости».

    «Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь – это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 год вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40%», – заявил глава государства.

    По словам президента, таких показателей удалось достичь во многом благодаря реализации масштабных проектов в инфраструктуре и промышленности. Он отметил, что эти инициативы в основном ориентированы на экспортные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей.

    В июне глава государства указал на необходимость старта такого этапа после завершения крупных проектов. Ранее российский лидер отметил активное увеличение частных капиталовложений внутри страны.

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    19 августа 2026, 08:39 • Новости дня
    Минх заявил о личном участии Путина в работе над бюджетом

    Минх: Путин лично включается в подготовку бюджета и сложных законов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин регулярно участвует в разработке значимых документов, включая проект федерального бюджета и вопросы социальной напряженности, для выработки оптимальных компромиссов, заявил полномочный представитель главы государства в Госдуме Гарри Минх.

    По словам Минха, Путин лично включается в процесс работы над законопроектами, связанными с критически важными для страны направлениями, передает ТАСС.

    «Такая необходимость бывала, она возникала», – ответил полпред на вопрос о том, требуется ли иногда личное участие российского лидера в законотворческом процессе. Минх пояснил, что речь идет о вопросах высокой политической и социальной ответственности, которые без участия президента практически стоят на месте.

    В качестве примера полпред привел ежегодную работу Путина над проектом федерального бюджета. Глава государства проводит совещания для выработки оптимальных решений, обсуждая выделение дополнительных средств на социальные объекты, образование и здравоохранение.

    Минх также напомнил, что личное участие Путина потребовалось при подготовке пенсионной реформы 2018 года. В результате был принят закон с поправками, сохранившими прежний возраст выхода на пенсию для ряда категорий граждан.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы.

    Также на совещании по экономическим вопросам Путин призвал учитывать обстановку на глобальных рынках при составлении главного финансового документа.

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    19 августа 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин задержал чиновников в Кремле для разговора после заседания

    Путин задержал Мединского и других чиновников в Кремле для разговора

    Путин задержал чиновников в Кремле для разговора после заседания
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин после совещания попросил нескольких высокопоставленных чиновников задержаться в Кремле для личной беседы.

    Глава государства собрал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

    После завершения официальной части президент обратился к участникам. «У меня просьба. Мединский, Кожемяко, Лимаренко, Никитин – я с вами сегодня с утра разговаривал, но мне бы хотелось буквально два слова еще сказать прямо и лично», – заявил Путин.

    Российский лидер попросил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, главу Минтранса Андрея Никитина, министра финансов Антона Силуанова и главу Минэнерго Сергея Цивилева пройти в соседний зал для продолжения разговора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание Госсовета по вопросам структурных изменений в экономике.

    Несколькими днями ранее президент отметил высокие показатели рождаемости на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    В июле российский лидер поручил главе Минтранса Андрею Никитину регулярно докладывать о ситуации в топливной сфере.

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    19 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин раскритиковал низкую вовлеченность российских управленцев в программу «Кадры для экономики будущего», отметив слабую посещаемость и успеваемость участников. Глава государства поручил администрации президента разобраться в ситуации и принять конкретные меры в отношении тех, кто игнорирует обучение или формально участвует в проекте.

    Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию, президент Владимир Путин обратил внимание на низкую вовлеченность управленцев в образовательный процесс занятий программы «Кадры для экономики будущего», передает ТАСС. Проект стартовал в текущем году при участии «Сбера» и президентской администрации.

    «Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически», – возмутился Владимир Путин. Глава государства привел статистику, согласно которой первый модуль завершил 51 слушатель, что составляет 43% от общего числа.

    Второй этап обучения осилили 73 человека, или 62% участников. «То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что программа имеет огромный смысл для освоения современных технологий, и поручил проанализировать ситуацию. Он потребовал принять конкретные меры в отношении тех, кто отбывает номер и не демонстрирует профессиональных амбиций.

    «Уважаемые коллеги, это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл. Ну, есть смысл. И те, кто ходил, знакомился, смотрел на современные технологии, в своей собственной деятельности, те явно должны были оценить пользу от этой работы. Прошу администрацию проанализировать ситуацию, которая здесь складывается, вплоть до принятия конкретных мер – как в отношении тех, кто игнорирует программу, так и тех, кто просто отбывает номер. Понимаете, если человек не ходит, неинтересно ему – никуда, значит, не стремится, амбиций нет. Хороших амбиций нет», – добавил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин назвал участников кадровой программы «Время героев» костяком будущих управленцев. Также президент попросил ее слушателей не превращаться в аппаратчиков.

    Позже ректор президентской академии Алексей Комиссаров оценил этот образовательный проект в качестве новой карьерной траектории.

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      3 комментария
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

      Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

      4 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Лучше бы ГКЧП победил

      СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

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      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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      Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Сергей Норманов рассказал о том, как построил свою жизнь в России после эмиграции из Эстонии и участия в боях.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

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      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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