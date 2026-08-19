Путин назвал сильных специалистов залогом качества социальной сферы

Tекст: Денис Тельманов

Путин заявил, что сильные специалисты современной инфраструктуры являются залогом качественной работы социальной сферы, передает РИА «Новости». По его словам, в этом вопросе крайне важна обратная связь от населения.

Глава государства провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.

«Сильные специалисты современной инфраструктуры – это залог высокого качества работы социальной сферы. Здесь главный критерий – это, конечно, оценки самих граждан», – подчеркнул президент во время своего выступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля накануне анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в российской экономике.

На этом мероприятии глава государства потребовал кратно нарастить применение современных технологий в больницах и школах.

Ранее Министерство труда представило статистику об оказании социальных услуг миллионам российских семей.