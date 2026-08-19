Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
Путин назвал решение связанных с СВО вопросов ключевой задачей государства
Президент России Владимир Путин назвал решение вопросов, связанных со специальной военной операцией, одной из ключевых задач государства. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Главной темой обсуждения стала реализация плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года, пишет РИА «Новости».
«Одна из ключевых задач у нас, конечно, – это решение проблем специальной военной операции и связанных с этим вопросов по поддержке семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции», – подчеркнул президент.
Месяцем ранее президент России назвал поддержку участников спецоперации важнейшей задачей для всех ветвей власти.
До этого глава государства наделил фонд «Защитники Отечества» функциями по оказанию помощи ветеранам с инвалидностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти страны активно развивают программы социальной адаптации тяжелораненых военнослужащих.