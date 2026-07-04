«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.8 комментариев
Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях военным пенсионерам
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений представителям силовых структур.
Согласно нововведениям, документ единого образца смогут получить бывшие военные, сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО и других ведомств, передает РИА «Новости».
Право на получение документа также распространяется на членов их семей, если им положена соответствующая пенсия.
Разработка образца, а также определение порядка оформления, учета и выдачи новых удостоверений поручены Социальному фонду России. Ожидается, что это упростит процесс подтверждения статуса пенсионера для бывших силовиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об учете службы добровольцев спецоперации в стаж для пенсии за выслугу лет.