Tекст: Катерина Туманова

«Для меня принципиально важным стало то, что многие страны НАТО проявили интерес к ведению диалога с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю», – сказал премьер Словакии в видеообращении в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Фицо подчеркнул, что Братислава выступает за сотрудничество и против вооруженных конфликтов. Он также напомнил об отказе Словакии участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины на сумму 70 млрд евро, передает ТАСС.

Саммит НАТО в Анкаре проходил 7 и 8 июля. Итоговая декларация оказалась беспрецедентно короткой за последнюю четверть века. Участники договорились выделить Киеву 70 млрд евро в 2026 году и сохранить уровень поддержки в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо в начале июля заявил об отказе Словакии финансировать Украину. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о поиске ЕС переговорщика для контактов с Россией. Политик Слота назвал Фицо лучшим переговорщиком ЕС с Россией.



