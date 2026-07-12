Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Фицо заявил о желании стран НАТО наладить диалог с Россией
Участники прошедшего в Анкаре саммита НАТО продемонстрировали готовность к возобновлению дипломатических контактов и переговорам с Москвой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Для меня принципиально важным стало то, что многие страны НАТО проявили интерес к ведению диалога с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю», – сказал премьер Словакии в видеообращении в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Фицо подчеркнул, что Братислава выступает за сотрудничество и против вооруженных конфликтов. Он также напомнил об отказе Словакии участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины на сумму 70 млрд евро, передает ТАСС.
Саммит НАТО в Анкаре проходил 7 и 8 июля. Итоговая декларация оказалась беспрецедентно короткой за последнюю четверть века. Участники договорились выделить Киеву 70 млрд евро в 2026 году и сохранить уровень поддержки в 2027 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо в начале июля заявил об отказе Словакии финансировать Украину. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о поиске ЕС переговорщика для контактов с Россией. Политик Слота назвал Фицо лучшим переговорщиком ЕС с Россией.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ