Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
«Водоканал» и «Ленэнерго» стали устранять последствия непогоды в Петербурге
«Водоканал» и «Ленэнерго» устраняют последствия непогоды в Петербурге
В субботу в некоторых районах Петербурга выпало более половины месячной нормы осадков, сообщил городской «Водоканал», при этом устранением локальных нарушений на линиях электропередачи в Ленинградской области занимаются более 100 бригад специалистов «Ленэнерго».
Сверхрасчетные ливни обрушились на Приморский, Кронштадтский, Петродворцовый, Колпинский, Пушкинский, Красносельский, Калининский и Курортный районы, передают РИА «Новости» данные петербургского «Водоканала».
В Пушкинском районе зафиксировано выпадение более половины месячной нормы осадков, а в Калининском – ровно половины. Специалисты отмечают, что канализация функционирует в режиме максимальной гидравлической нагрузки. Вода скапливается на отдельных участках, но постепенно уходит в систему водоотведения.
В Ленинградской области грозовой фронт со шквалами привел к тому, что более 100 бригад энергетиков компании «Россети Ленэнерго» ликвидируют локальные обрывы на линиях электропередачи.
Круглосуточное дежурство несут 116 бригад со спецтехникой, а для социально значимых объектов подготовлены резервные источники питания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дожди прорвали защитную плотину в центре Улан-Батора. Транспортное сообщение с 60 селами Дагестана прервалось после дождей. Сильный ливень с грозой обрушился на Москву. В Новгородской области 25 бригад вышли восстанавливать электроснабжение.