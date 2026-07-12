Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Врачи скорой помощи перейдут на новый профстандарт с сентября
Врачи скорой помощи перейдут на новый профессиональный стандарт
С начала сентября российские медики экстренных служб начнут работать по обновленным правилам, получая право оказывать помощь вне больниц при чрезвычайных ситуациях, сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
«С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача», – заявил он РИА «Новости».
Власов пояснил, что в чрезвычайных ситуациях специалист должен уметь не только оказывать экстренную помощь, но и оперативно принимать сложные клинические решения, оценивать состояние пострадавшего и определять маршрутизацию больного.
Все действия будут регламентированы современными клиническими рекомендациями, что фактически формирует врача скорой помощи как специалиста высочайшего уровня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с сентября правила продажи туров изменят в России. Минпросвещения собралось утвердить новый стандарт обучения старшеклассников.