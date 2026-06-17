Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
Бокерия призвал не позволять мыслям о старении завладеть собой
Кардиохирург Лео Бокерия призвал бороться со старением с помощью правильных мыслей, нужно отказаться от размышлений о старости и сохранять позитивный настрой на протяжении всей жизни.
«Универсального секрета долголетия нет», – сказал кардиохирург РИА «Новости».
По словам академика, процесс увядания протекает сугубо индивидуально. Некоторые люди рождаются с ощущением старости, тогда как другие сохраняют бодрость, высокую активность и работоспособность даже в 90 лет.
Врач подчеркнул уникальность жизненного пути каждого человека, несмотря на генетическое сходство с предками. Специалист уверен, что физиологическое старение нельзя полностью остановить, однако ему необходимо активно сопротивляться, не позволяя разрушительным мыслям завладеть сознанием.
В начале июня американские врачи впервые ввели пациенту экспериментальный препарат для перепрограммирования старения клеток.
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко анонсировал появление в России врачей по медицине здорового долголетия.