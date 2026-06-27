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Минобрнауки заявило о повышении роли базового высшего образования «в один такт»
В Минобрнауки заявили о важности базового высшего образования
Российские университеты нацелены на подготовку полноценных специалистов для рынка труда благодаря переходу на новую современную систему обучения, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
По его словам, выпускники должны выходить на рынок труда полностью готовыми к профессиональной деятельности, передает РИА «Новости».
«Повышается роль базового высшего образования, образования в один такт. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы человек, поступив в университет, оканчивал его, будучи готовым быть полноценным специалистом на рынке труда», – отметил замминистра.
Пилотный проект по обновлению системы обучения стартовал три года назад. Сейчас в инициативе участвуют 17 российских вузов, предоставляющих студентам базовое и специализированное образование. При этом аспирантура выделена в отдельный уровень подготовки научных и педагогических кадров.
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