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    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

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    27 июня 2026, 15:12 • Новости дня

    Минобрнауки заявило о повышении роли базового высшего образования «в один такт»

    В Минобрнауки заявили о важности базового высшего образования

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские университеты нацелены на подготовку полноценных специалистов для рынка труда благодаря переходу на новую современную систему обучения, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

    По его словам, выпускники должны выходить на рынок труда полностью готовыми к профессиональной деятельности, передает РИА «Новости».

    «Повышается роль базового высшего образования, образования в один такт. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы человек, поступив в университет, оканчивал его, будучи готовым быть полноценным специалистом на рынке труда», – отметил замминистра.

    Пилотный проект по обновлению системы обучения стартовал три года назад. Сейчас в инициативе участвуют 17 российских вузов, предоставляющих студентам базовое и специализированное образование. При этом аспирантура выделена в отдельный уровень подготовки научных и педагогических кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал полный переход российских вузов на обновленную систему подготовки студентов к 2030 году.

    Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта по изменению уровней профессионального обучения.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о создании около 580 новых учебных программ для 17 университетов.

    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    26 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне

    Роскосмос планирует построить АЭС на Луне до 2036 года

    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    @ nasa.gov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует возвести атомную электростанцию на поверхности спутника Земли в рамках развития российской космической программы и международного сотрудничества.

    Проект указа президента России об основах государственной политики в области космической деятельности опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, возведение объекта должно завершиться до 2036 года, передает «Интерфакс».

    «Создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества», – говорится в проекте.

    Кроме того, после 2036 года госкорпорация намерена приступить к созданию и выводу на орбиту транспортных средств, оснащенных ядерными энергетическими установками. Эти аппараты планируется использовать для дальнейшего освоения космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роскосмос и НПО Лавочкина заключили государственный контракт на развитие лунной электростанции.

    В начале текущего года специалисты госкорпорации определили участок для размещения будущей базы.

    До этого гендиректор ведомства Юрий Борисов сообщил о начале разработки ядерной энергетической установки.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    27 июня 2026, 13:07 • Новости дня
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные начали эффективно бороться с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    @ US DOD

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять американским беспилотникам при помощи систем радиоэлектронной борьбы, сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки с позывным Порог.

    Вооруженные силы России нашли эффективные способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» и продолжают их совершенствовать. По словам офицера, многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов давно отработано и активно применяется на практике, сообщает РИА «Новости».

    «Хорнеты» тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они «давятся» РЭБ. Единственное, что самое главное, надо заранее его включать», – рассказал военный. Он отметил, что радиолокационные станции хорошо засекают эти беспилотники, и вся информация отображается на картах в режиме реального времени.

    Порог подчеркнул, что американский беспилотник не является невидимым для российских систем. Несмотря на то, что изначально появление этих аппаратов вызвало много шума, сейчас военные успешно справляются с угрозой и продолжают наращивать свои возможности в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник «Хорнет» атаковал пассажирский автобус на въезде в Мелитополь.

    Ранее российские морпехи уничтожили дюжину подобных дронов на Добропольском направлении.

    В конце мая взрывотехники ФСБ нейтрализовали аналогичный аппарат у водонапорной башни в Горловке.

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    26 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение силам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Волчанском районе Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что речь идет об отдельных подразделениях полка, которые командование перебросило на этот участок линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Пытаясь остановить наступление группировки войск «Север» в Волчанском районе Харьковской области, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта отдельные подразделения 225-го ОШП. Однако некрологи уничтоженных украинских националистов наглядно показывают, что штурмовое подразделение ВСУ ничего не смогло противопоставить нашим мотострелкам», – сообщил собеседник агентства.

    Ранее бойцы группировки «Север» показали наилучшие результаты по освобождению территорий в Харьковской области.

    Месяцем ранее эти подразделения установили контроль над харьковским населенным пунктом Чайковка.

    В конце прошлого года удары авиационных бомб практически уничтожили украинский 225-й отдельный штурмовой полк под Гуляйполем.

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    27 июня 2026, 14:56 • Новости дня
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удар по аэродрому Вознесенск, поразив два украинских истребителя МиГ-29 и обслуживающий персонал, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29, сообщает в Max Минобороны.

    В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету.

    Один из самолетов с полным боекомплектом находился на стоянке перед укрытием. Второй истребитель в это время заправляли топливом внутри железобетонного ангара.

    Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».

    В результате точного удара уничтожены оба самолета с авиационными средствами поражения. Кроме того, ликвидированы топливозаправщик, специальный аэродромный подвижный агрегат АПА-5Д, а также летный и инженерно-технический состав, готовивший технику к боевому применению, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области.

    Днем ранее российские беспилотники «Герань» уничтожили военную автозаправочную станцию в Черниговской области.

    Видео ударов ВС России по аэродрому ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    27 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
    Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» освобождением Новоскелеватого в Днепропетровской области нарушили оборону противника, сообщили в Минобороны.

    Подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады заняли населенный пункт Новоскелеватое. Как сообщили в Минобороны, это позволило бойцам закрепиться на западном берегу реки Гайчур и разрушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке.

    В ходе ожесточенных боев украинская сторона понесла существенные потери в технике. Военнослужащие уничтожили пять боевых бронированных машин, различную автомобильную технику и шесть наземных роботизированных комплексов.

    Также ликвидированы 16 беспилотников типа «Баба-Яга» и до взвода живой силы. Взятие новых рубежей создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения войск в Днепропетровской области.

    Напомним, ранее российские войска освободили Иволжанское в Сумской области.

    До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР

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    26 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Беседа глав государств проходит в закрытом формате, передает ТАСС со ссылкой на близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    «Встреча президентов Беларуси и России началась. Главы государств общаются в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае», – говорится в сообщении канала.

    В повестке дня стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах и реализация совместных проектов. Кроме того, политики планируют обсудить международную тематику и текущую оперативную обстановку в регионе.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина и Лукашенко.

    Накануне президент Белоруссии рассказал о контактах с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В середине июня Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    27 июня 2026, 11:49 • Новости дня
    Актер Алексей Панин задолжал российской налоговой почти 2,5 млн рублей
    Актер Алексей Панин задолжал российской налоговой почти 2,5 млн рублей
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Признанный в России иноагентом и внесенный в список экстремистов актер Алексей Панин накопил задолженность перед государством в размере 2,5 млн рублей.

    «Алексей Панин задолжал налоговой почти 2,5 млн рублей», – сообщает Ura.Ru URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Mash. Издание отмечает, что финансовые трудности преследуют артиста уже несколько лет.

    Осенью прошлого года исполнительное производство по кредитам на сумму 411 тыс. рублей было прекращено. Приставы не смогли найти ни самого актера, ни его имущества, ни средств на банковских счетах. При этом долги по налогам и сборам в размере около 212 тыс. рублей сохранились.

    В 2016 году репутация артиста серьезно пострадала после выхода телевизионного сюжета. В эфире федерального канала показали видеоролик компрометирующего характера. Сам Панин тогда заявлял, что на кадрах запечатлен похожий на него человек, а само видео смонтировано для дискредитации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года суд обязал актера погасить долг по кредитной карте его покойной матери.

    В конце 2024 года Апелляционный военный суд оставил без изменения заочный приговор артисту за оправдание терроризма.

    Ранее Росфинмониторинг включил Алексея Панина в список террористов и экстремистов.

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    27 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

    Путин направил соболезнования родным экс-министра обороны Иванова

    Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким экс-министра обороны Сергея Иванова, который скончался накануне на 74-м году жизни. Глава государства отметил выдающийся вклад ушедшего из жизни политика в укрепление суверенитета страны и развитие Вооруженных сил.

    В своем обращении президент подчеркнул исключительную значимость многолетней работы государственного деятеля на благо Отечества, сообщает сайт Кремля.

    «Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления её суверенитета. Его знания, опыт, энергия неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы. И везде, на всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надёжный, порядочный человек. Сергея Борисовича Иванова уважали коллеги, товарищи, друзья – все кто знал его и кому довелось с ним трудиться.

    Таким он останется в нашей памяти»», – говорится в послании Владимира Путина.

    Сергей Иванов посвятил долгие годы службе во внешней разведке, а в 2001 году занял пост министра обороны. Под его руководством начался масштабный переход к профессиональной армии и системная модернизация оборонного комплекса.

    В разные годы он также работал вице-премьером, руководил администрацией президента и занимался вопросами экологии.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался накануне в возрасте 73 лет.

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    26 июня 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение правил авторизации пользователей на российских сайтах.

    Согласно документу, Кодекс об административных правонарушениях пополнился статьей, наказывающей владельцев интернет-ресурсов за авторизацию на них с помощью иностранных сервисов, передает ТАСС.

    По новому закону авторизация на территории России должна осуществляться через отечественный номер телефона, портал госуслуг, единую биометрическую систему или другие системы российских владельцев. За нарушение этого требования гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

    Кроме того, закон вводит штрафы за нарушения при использовании рекомендательных технологий и сборе данных пользователей: для юридических лиц штраф может достигать 1,4 млн рублей. Также ужесточены санкции для операторов связи за нарушение взаимодействия с правоохранительными органами, где штрафы могут достигать пяти млн рублей, а за повторное нарушение – до 3% годовой выручки, но не менее десяти млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года депутаты предложили наказывать владельцев российских интернет-ресурсов за использование зарубежных сервисов авторизации.

    В начале июня Государственная дума одобрила соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях.

    Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский опроверг слухи о введении штрафов для обычных пользователей интернета.

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    26 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Российским тяжелоатлетам вернули флаг и гимн на международных турнирах

    IWF допустила тяжелоатлетов России с флагом и гимном к международным турнирам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных категорий смогут снова выступать на мировых первенствах по тяжелой атлетике под своими национальными символами.

    Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение разрешить участие атлетов из России и Белоруссии в соревнованиях под своей эгидой. Допуск распространяется на представителей всех возрастных групп, передает РИА «Новости».

    «Это решение принято в соответствии с недавними рекомендациями МОК относительно принципов нейтральности в спорте и важности предоставления спортсменам равных возможностей для участия в соревнованиях на самом высоком международном уровне», – сообщается на сайте организации.

    В заявлении федерации уточняется, что ранее в этом году ограничения сняли с юношей и юниоров. Теперь порядок допуска охватывает абсолютно все категории, давая возможность тяжелоатлетам соревноваться при соблюдении действующих критериев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Международная федерация тяжелой атлетики допустила к турнирам с национальной символикой российских спортсменов до 23 лет.

    В апреле бюро Международной федерации водных видов спорта сняло аналогичные ограничения со взрослых атлетов.

    В мае Объединенный мир борьбы вернул россиянам всех возрастов право на использование флага и гимна.

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    26 июня 2026, 18:35 • Новости дня
    В России ввели «тревожную кнопку» на «Госуслугах»

    Путин подписал закон, вводящий «тревожную кнопку» на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит тревожную кнопку на портале государственных услуг.

    Нововведение входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. С помощью специального сервиса граждане смогут оперативно пожаловаться на действия злоумышленников. Сигнал поступит в государственную информационную систему, после чего банки, операторы связи и правоохранительные органы будут проинформированы о преступлении, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, телекоммуникационные компании обязаны выявлять абонентские номера, используемые для противоправных действий. На основе этих данных предоставление услуг связи для таких номеров будет приостанавливаться. Если оператор вовремя не заблокировал подозрительный звонок и человек потерял деньги, компания обязана возместить ущерб.

    Для получения выплаты пострадавшему потребуется постановление о возбуждении уголовного дела. Если же оператор соблюдал все требования, компенсация не предусмотрена. Кроме того, государственным органам, Центральному банку и кредитным организациям разрешено осуществлять бесплатные массовые обзвоны граждан без их согласия для предотвращения мошенничества.

    В начале июня Государственная дума приняла документ о новых мерах борьбы с кибермошенниками.

    Новый закон ограничивает количество доступных для оформления на одного человека банковских карт.

    Парламентарии также разрешили абонентам самостоятельно устанавливать запрет на зарубежные вызовы.

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    26 июня 2026, 17:45 • Новости дня
    Глава Росатома сообщил о скором возвращении специалистов на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Росатом вернет специалистов на АЭС «Бушер», если позволит обстановка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возвращение российских атомщиков на АЭС «Бушер» может состояться уже в течение ближайших семи дней, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    «Если события хуже не станут, то в ближайшую неделю мы начнем возвращение нашего персонала на площадку», – подчеркнул руководитель компании, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что после начала обострения обстановки в Персидском заливе на территории станции продолжали трудиться лишь несколько отечественных экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока иранской станции.

    В апреле российская атомная компания полностью завершила эвакуацию более 600 работников с площадки этого объекта.

    Причиной отъезда персонала стал мартовский ракетный удар по территории в непосредственной близости от АЭС.

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    26 июня 2026, 17:05 • Новости дня
    Лантратова передала Киеву список с 1 тыс. российских военнопленных

    Лантратова передала Лубинцу список с 1 тыс. российских военнопленных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из тысячи российских военнопленных.

    Лантратова встретилась с Лубинцом. По итогам диалога представитель Москвы поделилась подробностями с прессой, передает РИА «Новости».

    «Сегодня на встрече я передала список из тысячи человек, который есть в аппарате уполномоченного по правам человека. Дмитрий Валерьевич передал мне списки, которые есть в аппарате украинского омбудсмена», – рассказала Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России вернуло из украинского плена 160 бойцов.

    Ранее Яна Лантратова обсудила с Дмитрием Лубинцом возвращение пятерых жителей Курской области.

    В начале июня омбудсмены договорились о воссоединении нескольких разлученных семей.

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    26 июня 2026, 19:00 • Новости дня
    В России ввели штрафы до 500 тыс. рублей для перекупщиков билетов на поезда

    Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на поезда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования.

    Кодекс об административных правонарушениях пополнился новой статьей, направленной против нелегальных торговцев. Теперь за покупку и перепродажу билетов лицами без официального договора с перевозчиком грозит наказание, передает ТАСС.

    Для обычных граждан размер взыскания составит от пяти до десяти тыс. рублей. При этом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 400 до 500 тыс. рублей.

    Нововведения вступают в законную силу в день официального опубликования подписанного документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года в Госдуму поступил проект закона о введении крупных штрафов для перекупщиков железнодорожных билетов.

    В мае текущего года компания РЖД анонсировала запуск обновленного сервиса для подачи заявок сразу на несколько поездов.

    Ранее глава Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов заявил о планах увеличить глубину продаж проездных документов до 180 дней.

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    Как молодежь решает задачи национального масштаба

    Рентген для металлургии, экзоскелеты для реабилитации и даже новые методы стоматологической диагностики – за всеми этими разработками стоят те, кто только что окончил институт. Молодые инженеры, врачи и айтишники не просто ищут работу – они создают технологии, которых в России еще не было. И многие из них прямо говорят, что хотят работать на развитие страны, подарившей им шанс реализовать себя. Подробности

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    Французские программисты оставили Германию без новых фрегатов

    Многомиллиардный контракт, который должен был стать символом возрождения военно-морской мощи Германии, превратился в одну из крупнейших неудач в истории оборонных закупок ФРГ. Из-за постоянных срывов сроков, проблем с программным обеспечением и резкого удорожания проекта власти приняли решение отказаться от строительства перспективных фрегатов F126, безвозвратно потратив на эту программу более двух млрд евро. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

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    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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