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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

    21 комментарий
    10 июля 2026, 01:47 • Новости дня

    Путин назвал семейный туризм опорой единства и долголетия

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телеграмме участникам, организаторам и гостям Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие» заявил, что совместные поездки укрепляют семью, традиции и поддерживают активный, здоровый образ жизни.

    «Сегодня ваш фестиваль вновь собрал на своей площадке дружные, сплочённые семьи из многих городов и поселков страны. И конечно, символично, что в Год единства народов России он проходит в Республике Мордовия, где веками в мире и согласии живут представители многих национальностей и культур», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что за последние годы туризм в России динамично развивается, улучшается инфраструктура, появляются новые маршруты и экскурсионные туры. По его словам, в таких поездках участвуют люди разных возрастов и поколений, а общий досуг и яркие впечатления сплачивают семью, укрепляют традиции путешествий и продвигают ценности активного, здорового образа жизни.

    Президент выразил уверенность, что форум пройдет в теплой, позитивной атмосфере. Он пожелал участникам, чтобы дни, проведенные на фестивале, принесли радость общения, полезные открытия и добрые воспоминания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на ВДНХ в Москве 8 июля подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований отметили укрепление семейных ценностей как важнейший государственный приоритет.

    8 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание парам, собравшимся в Национальном центре «Россия», где проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

    Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

    Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».

    «Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.

    Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.

    «Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.

    Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.

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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крыма.

    «Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже», – указал Путин.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов. Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    7 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России

    Путин: Несырьевой экспорт России вырос на 9%

    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году объем российского экспорта товаров неэнергетического сектора вырос на 9%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.

    В ходе беседы обсуждались результаты работы отечественных компаний на внешних рынках, передает РИА «Новости».

    «Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9% - это получилось 1,7 трлн рублей, прилично», – отметил глава государства.

    Российский лидер подчеркнул значимость достигнутых показателей в условиях текущих экономических вызовов. Увеличение объемов поставок за рубеж демонстрирует эффективность мер поддержки, оказываемых государством.

    Ранее Минпромторг зафиксировал рост несырьевого экспорта по итогам 2025 года до 163,6 млрд долларов.

    В первом квартале текущего года объем поставок российской промышленной продукции за рубеж достиг 26,8 млрд долларов.

    Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина оценила долю недружественных государств в таких поставках в 15 процентов.

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    8 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал востребованным участие небольших компаний в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность расширения сети нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    «Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня президент России сообщил об активном использовании возможностей средних и малых нефтеперерабатывающих предприятий.

    Глава государства поставил властям задачу ускорить проведение ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина и дизеля.

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    8 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на безуспешность действий противника, направленных против российской экономики.

    Российский лидер подчеркнул, что попытки противника дестабилизировать общество и нанести урон экономике обречены на провал благодаря надежности энергосистемы страны.

    «Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    В июне глава государства рассказал о попытках украинской стороны создать трудности в энергетической сфере.

    Российский лидер указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденных объектов критически важной инфраструктуры.

    До этого президент исключил возможность раскола общества из-за вражеских атак по гражданским целям.

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    9 июля 2026, 16:47 • Новости дня
    В США зафиксировали вспышку «взрывной» диареи

    В Мичигане зарегистрирована почти тысяча случаев заболевания циклоспориазом

    В США зафиксировали вспышку «взрывной» диареи
    @ Voller Ernst/Siegfried Steinac/Global Look Press

    В США стремительно распространяется паразитарная инфекция циклоспориаз, которая вызывает тяжелую диарею, в том числе так называемую взрывную. На фоне вспышки сетевые рестораны временно убрали из меню ряд свежих ингредиентов, которые могли быть причиной массового заражения.

    Как пишет New York Post, посетителям некоторых ресторанов больше не подают салат, кинзу с луком, пико-де-гайо и гуакамоле. В заведениях появились объявления, в которых говорится, что эти продукты временно недоступны из-за общенационального отзыва.

    Причиной ограничений стала вспышка циклоспориаза – кишечной инфекции, вызываемой паразитом Cyclospora cayetanensis. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), заболевание сопровождается сильной водянистой диареей, частыми, а иногда и «взрывными» испражнениями, а также спазмами в животе, тошнотой, вздутием, слабостью, потерей аппетита и веса. Симптомы могут сохраняться более месяца.

    Наиболее серьезная ситуация сложилась в штате Мичиган, где зарегистрирована почти тысяча случаев заболевания – при том что обычно за год выявляется около 50. Более трех десятков пациентов были госпитализированы. В Огайо с начала года зарегистрировали 177 случаев, из них 171 пришелся на июнь, в основном после 20 июня. В штате Нью-Йорк, за исключением города Нью-Йорка, насчитали 112 эпизодов инфекций, 107 из них подтвердили с 1 мая.

    CDC сообщают как минимум о восьми дополнительных кластерах циклоспориаза в Алабаме, Кентукки, Мичигане, Огайо, Пенсильвании, Теннесси, Вирджинии и Западной Вирджинии, расследования по ним только начинаются.

    Американские санитарные службы пока не установили единый источник заражения. Специалисты проверяют поставки свежих овощей и зелени, включая белый и зеленый лук, огурцы и кинзу. По предварительным данным, отдельные очаги инфекции могут быть связаны с ресторанами мексиканской кухни, продуктовыми сетями и кейтеринговыми мероприятиями. Власти рекомендуют тщательно мыть свежие овощи и фрукты, соблюдать правила гигиены на кухне и по возможности подвергать продукты термической обработке.

    Исследование норвежских ученых в 2021 году показало, что тщательное мытье ягод снижает, но не полностью устраняет риск заражения. Ученые загрязнили чернику и малину цистами циклоспоры, криптоспоридия и лямблий, затем промывали их под краном, в центрифуге для салата и в растворе воды с уксусом. Оказалось, что гладкие ягоды легче очистить, малина же удерживает больше яиц паразитов, а бактерия Cyclospora оказывается особенно «липкой».

    У людей со здоровым иммунитетом болезнь может продолжаться до шести недель, периодически затухая и возвращаясь. У пациентов с ослабленным иммунитетом симптомы не проходят без лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 140 пассажиров круизного лайнера Navigator of the Seas заболели неизвестной кишечной инфекцией с симптомами рвоты, спазмов и диареи. В США Центры по контролю и профилактике заболеваний расследуют массовое заражение кишечной палочкой, связанное с употреблением «роял чизбургеров» сети McDonald's и приведшее к десяткам пострадавших и одному смертельному случаю. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии прокуратура сообщила о вспышке кишечной инфекции с более чем 200 обращениями за медпомощью и госпитализацией десятков взрослых и детей.

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    8 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил вертикально интегрированным нефтяным корпорациям отказаться от практики удержания горючего исключительно внутри собственных распределительных сетей.

    Российский лидер поднял соответствующую проблему во время совещания с членами правительства, передает ТАСС. «Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться, чтобы они тоже не «зажимали» продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС», – поручил президент.

    Ранее Путин заявил, что ведущие нефтяные компании активно заключают новые контракты с независимыми АЗС.

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    8 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином настоял на скорейшем принятии решений по обеспечению Крыма топливом.

    На совещании с правительством президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению Крыма топливом, передает ТАСС. Глава государства возразил против размытых формулировок о намерении что-то обсудить, потребовав конкретных и оперативных действий.

    Поводом для его замечания стало выступление вице-премьера Александра Новака, который, отвечая на вопрос о поставках топлива на полуостров и возможной субсидии региону, заявил о готовности «рассмотреть» ситуацию совместно с руководством Крыма и Севастополя.

    «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас», – сказал Путин, подчеркнув необходимость безотлагательных мер.

    Ранее Путин пообещал, что задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена.

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    8 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    В РСТ назвали самые популярные направления для летнего отдыха россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Традиционным лидером среди отечественных направлений для отпуска стал Краснодарский край, тогда как за границей граждане массово предпочитают курорты Египта и Юго-Восточной Азии, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    Отечественные туристы летом традиционно выбирают пляжный отдых. «Если говорить о спросе, то в топе все равно остается пляжный отдых... Первое место остается за Краснодарским краем с долей в общем объеме 23,7%», – заявила член комитета Российского союза туриндустрии Оксана Булах.

    В пятерку самых востребованных регионов страны также вошли Москва, Петербург, Подмосковье и Татарстан. На бархатный сезон в сентябре и октябре 2026 года россияне активно бронируют поездки на Кубань, в Дагестан и на Алтай. Кроме того, ежедневно поступают заявки на отдых в Крыму, пишет РИА «Новости».

    Среди зарубежных направлений безоговорочным лидером остается Египет. Граждане также часто отправляются в Китай, Вьетнам и Таиланд. Главным открытием сезона стала Танзания, куда возобновились прямые регулярные рейсы.

    В премиальном сегменте первенство удерживают Мальдивы, где доля россиян достигает 15% от общего числа гостей. Эксперты отмечают, что туристы ценят наличие прямых перелетов и отели, адаптированные под отечественный рынок. Также сохраняется высокий интерес к поездкам в Марокко и на Маврикий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также назвал Краснодарский край самым популярным направлением для летнего отпуска.

    Ранее Ассоциация туроператоров России оценила минимальную стоимость десятидневного отдыха в Египте в 130 тыс. рублей. До этого Росавиация выдала авиакомпании Air Tanzania разрешение на выполнение прямых рейсов в Москву.

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    8 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный агропромышленный комплекс полностью снабжен необходимым топливом для бесперебойной работы на текущий период, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    Президент отметил стабильность обеспечения фермеров необходимыми ресурсами, передает ТАСС.

    «Как мне докладывал Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, – указал глава государства. – И, надеюсь, что так и будет».

    Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил оперативно обеспечить сельскохозяйственных производителей топливом.

    Министерство энергетики отчиталось о полном покрытии текущих потребностей аграриев в горюче-смазочных материалах.

    Министерство промышленности и торговли взяло под контроль общую ситуацию с запасами горючего в стране.

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    7 июля 2026, 04:30 • Новости дня
    «Победа» Путина украсила Овальный зал парламента Республики Сербской

    Подарок Путина стал украшением парламента Республики Сербской

    Tекст: Катерина Туманова

    Подаренная президентом России Владимиром Путиным литография «Победа» заняла почетное место в Овальном зале Народной скупщины Республики Сербской.

    «С сегодняшнего дня в помещениях Народной скупщины Республики Сербской появилось ценное произведение искусства. <...> Литография, которая теперь висит на стене Овального зала», – приводит ТАСС сообщение парламента страны в соцсети Х.

    Там сообщается, что литографию передали председателю парламента Ненаду Стевандичу во время празднования совместной победы над фашизмом 9 мая 2026 года.

    Литографию создал в 1971 году коллектив студии имени Митрофана Грекова по мотивам картины советского художника-баталиста Петра Кривоногова «Победа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский инженер получил в подарок от Путина русский сервиз. Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина. В Казань прибыл подарок Путину из Лаоса.


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    9 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    Минздрав назвал влияющие на продолжительность жизни пять факторов

    Минздрав: Алкоголь сокращает жизнь на пять-шесть лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения назвало пять основных факторов, оказывающих значительное влияние на продолжительность жизни.

    Министерство здравоохранения выделило пять ключевых факторов, оказывающих значительное влияние на продолжительность жизни.

    Согласно заявлению заместителя министра здравоохранения Евгении Котовой, к ним относятся злоупотребление алкоголем, недостаток физической активности, несбалансированное питание, курение, а также дефицит потребления овощей и фруктов, цитируют чиновницу РИА «Новости».

    Особое внимание было уделено пагубному воздействию алкоголя, которое, по данным экспертов, способно сократить ожидаемую продолжительность жизни как мужчин, так и женщин в среднем на 5-6 лет. Отказ от спиртных напитков, напротив, может привести к увеличению этого показателя.

    Котова подчеркнула, что низкая физическая активность и нерациональный рацион питания являются предвестниками ожирения. Это состояние, в свою очередь, влечет за собой целый ряд сопутствующих осложнений. Она также отметила, что дети, чьи родители страдают ожирением, имеют в четыре раза более высокий риск его развития, что обусловлено как генетической предрасположенностью, так и пищевыми привычками в семье.

    Касаясь темы курения, замминистра особо выделила, что вейпы и электронные сигареты представляют даже большую опасность, чем традиционные. Быстрое привыкание и поражение легких являются следствием подогреваемого аэрозоля. Несмотря на наблюдаемое снижение числа курящих в России, опросы свидетельствуют о раннем начале этой пагубной привычки, зачастую в школьном возрасте.

    При обсуждении питания, Евгения Котова уточнила, что проблема заключается не только в избытке калорий. Нерациональное питание характеризуется недостатком овощей и фруктов, а также чрезмерным употреблением сахара и быстроусвояемых углеводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав создал программу обучения детей здоровому образу жизни. Ранее кардиохирург Лео Бокерия назвал фастфуд и гиподинамию главными причинами развития избыточного веса у подрастающего поколения.

    А министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении числа страдающих ожирением школьников до 480 тыс. человек.

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    7 июля 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков: Путин и Трамп пока не договорились о совместном посещении Эрмитажа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не имеют точных договоренностей о возможной поездке американского лидера в Россию, включая посещение Эрмитажа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал о восхищении Трампа Государственным Эрмитажем во время телефонной беседы с Путиным. По его словам, российский лидер напомнил американскому коллеге о действующем приглашении посетить страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России в ходе телефонного разговора напомнил Трампу о приглашении в Москву.

    Глава Соединенных Штатов в мае допускал возможность своего визита в Россию до конца года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял об отсутствии такой поездки на повестке дня.

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    7 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал поддержку экспорта приоритетом российских властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка российского экспорта остается одним из главных приоритетов для властей страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.

    «Это один из наших приоритетов, и он в таком качестве остается, конечно», – подчеркнул глава государства, говоря о помощи отечественным экспортерам, передает РИА «Новости».

    Он также поддержал мнение главы центра о том, что развитие этого направления приведет к экономическому благополучию страны.

    Предыдущая подобная встреча состоялась весной 2025 года. Тогда обсуждался вклад государственных структур в раскрытие экспортного потенциала бизнеса. Российский экспортный центр, входящий в группу «ВЭБ.РФ», оказывает компаниям всестороннюю финансовую и нефинансовую поддержку при выходе на зарубежные рынки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу главы государства с руководителем Российского экспортного центра.

    В июне Путин предложил нарастить экспорт удобрений и лекарственных препаратов в страны АСЕАН.

    В мае вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил об увеличении экспортной выручки отечественного агропромышленного комплекса почти на четверть.

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    7 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Евросоюз решил отложить запуск системы ETIAS из-за хаоса

    Financial Times: Евросоюз отложил запуск системы въезда ETIAS на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные сбои пограничного контроля и многочасовые очереди в аэропортах вынудили Брюссель перенести старт системы онлайн-авторизации ETIAS для безвизовых туристов на 2027 год.

    Европейский союз переносит старт онлайн-системы авторизации въезда ETIAS на 2027 год, передает РИА «Новости». Причиной стали проблемы при внедрении другой базы пограничного контроля – EES.

    «Внедрение новой онлайн-системы предварительной авторизации въезда в ЕС, как ожидается, будет отложено до следующего года после того, как беспорядочное внедрение отдельной электронной системы пограничного контроля нарушило поездки в страны блока», – отмечает Financial Times.

    Новая автоматическая система въезда и выезда в Шенгенской зоне заработала десятого апреля. Теперь граждане третьих стран при первом пересечении границы Евросоюза обязаны сдавать отпечатки пальцев и делать фотографию. Агентство EU-Lisa признало невозможность запуска ETIAS в запланированные сроки до конца 2026 года.

    Летом совет директоров обсуждал перенос даты, а в сентябре определит новые сроки. ETIAS представляет собой электронное разрешение для граждан государств с безвизовым режимом. Документ дает право многократного посещения 30 стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внедрение автоматической системы контроля въезда в Шенгенской зоне спровоцировало многочасовые очереди в европейских аэропортах.

    Ассоциация туроператоров России предупредила отечественных туристов о трудностях с последующим получением шенгенских виз из-за новых правил.

    Представители европейской авиаотрасли попросили временно отменить пограничный контроль для пассажиров в периоды пиковых летних нагрузок.

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    Европа близка к провалу в подготовке к зиме без российского газа

    Европейские компании продолжают медлить с подготовкой к новому отопительному сезону, и так мало закачивают газа в хранилища. Это чревато проблемами зимой. Особенно непростая ситуация наблюдается в Германии. Европейские власти при этом не просто бездействуют. Они еще и умудряются вводить запреты против поставщиков газа – а именно против российского СПГ, добивая свою экономику. Подробности

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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

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    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

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    Европейцы отказываются от американской оборонки

    На саммите НАТО в Анкаре заключены сделки на 50 млрд долларов. Генсек альянса Марк Рютте объявил о «новой эре трансатлантического промышленного сотрудничества» Северной Америки и Европы. Однако на полях саммита звучат сомнения: военное сотрудничество с Вашингтоном вступает в противоречие с концепцией «Покупай европейское». Насколько реально создание независимого от США европейского ВПК? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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