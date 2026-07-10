Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.8 комментариев
Путин назвал семейный туризм опорой единства и долголетия
Президент России Владимир Путин в телеграмме участникам, организаторам и гостям Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие» заявил, что совместные поездки укрепляют семью, традиции и поддерживают активный, здоровый образ жизни.
«Сегодня ваш фестиваль вновь собрал на своей площадке дружные, сплочённые семьи из многих городов и поселков страны. И конечно, символично, что в Год единства народов России он проходит в Республике Мордовия, где веками в мире и согласии живут представители многих национальностей и культур», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин напомнил, что за последние годы туризм в России динамично развивается, улучшается инфраструктура, появляются новые маршруты и экскурсионные туры. По его словам, в таких поездках участвуют люди разных возрастов и поколений, а общий досуг и яркие впечатления сплачивают семью, укрепляют традиции путешествий и продвигают ценности активного, здорового образа жизни.
Президент выразил уверенность, что форум пройдет в теплой, позитивной атмосфере. Он пожелал участникам, чтобы дни, проведенные на фестивале, принесли радость общения, полезные открытия и добрые воспоминания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на ВДНХ в Москве 8 июля подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований отметили укрепление семейных ценностей как важнейший государственный приоритет.