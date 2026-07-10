Иранский Конарак подвергся авиаудару

Мэр иранского Конарака Хакани сообщил об ударе истребителей по городу

Tекст: Антон Антонов

«Два взрыва произошло в военно-морском районе Конарака… этот район подвергся обстрелу вражескими истребителями в два этапа», – приводит слова мэра IRNA.

Иранские СМИ информировали о взрывах в Бушере, Конараке и Чогадаке. Сообщалось о звуках детонаций, прогремевших в разных районах на юге страны, передает РИА «Новости»

Звуки взрывов в иранском городе Бушер объяснили работой сил противовоздушной обороны. По словам заместителя губернатора провинции Бушер Эхсана Джаханияна, один из снарядов противника попал по военному объекту, расположенному на окраине города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США нанесли авиаудары по районам в Иране в непосредственной близости от атомной электростанции Бушер.

Осколки снарядов при ударе США по Ирану попали в городскую больницу Имама Али и повредили объекты в порту Чабахара.