Старейшая участница космического полета Уолли Фанк умерла в США

Tекст: Антон Антонов

Фанк скончалась в возрасте 87 лет. Она ушла из жизни прошлой ночью у себя дома, передает РИА «Новости».

«Жители Грейпвайна вместе с семьей, друзьями и поклонниками со всего мира скорбят о кончине пионера авиации Уолли Фанк», – говорится в сообщении.

В 1961 году она была отобрана в новаторскую программу «Меркурий-13» по подготовке первых женщин-астронавтов. После отмены программы Фанк сделала выдающуюся карьеру в гражданской авиации и стала единственной из участниц «Меркурия-13», которая в итоге побывала в космосе.

Фанк 20 июля 2021 года совершила суборбитальный полет на корабле New Shepard в возрасте 82 лет, став самым возрастным участником космического полета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре того же года ее рекорд превзошел актер Уильям Шетнер, полетевший в 90 лет.