Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.8 комментариев
Старейшая участница космического полета Уолли Фанк умерла в США
В техасском Грейпвайне скончалась старейшая в истории участница космического полета американка Уолли Фанк, сообщили власти города.
Фанк скончалась в возрасте 87 лет. Она ушла из жизни прошлой ночью у себя дома, передает РИА «Новости».
«Жители Грейпвайна вместе с семьей, друзьями и поклонниками со всего мира скорбят о кончине пионера авиации Уолли Фанк», – говорится в сообщении.
В 1961 году она была отобрана в новаторскую программу «Меркурий-13» по подготовке первых женщин-астронавтов. После отмены программы Фанк сделала выдающуюся карьеру в гражданской авиации и стала единственной из участниц «Меркурия-13», которая в итоге побывала в космосе.
Фанк 20 июля 2021 года совершила суборбитальный полет на корабле New Shepard в возрасте 82 лет, став самым возрастным участником космического полета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре того же года ее рекорд превзошел актер Уильям Шетнер, полетевший в 90 лет.