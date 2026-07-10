Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.8 комментариев
На митинг против Мадьяра вышли тысячи венгров
У здания резиденции президента Венгрии прошел митинг против конституционной инициативы премьера Петера Мадьяра об отставке президента Тамаша Шуйока, сообщают информационные агентства.
На акцию вышли несколько тысяч человек, передает РИА «Новости».
В субботу Мадьяр внес в парламент проект поправки к конституции. Документ предусматривает, в частности, отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока полномочий депутата парламента 12 годами.
Митинг под девизом «Остановим произвол» организовали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия. Собравшиеся скандировали лозунги с критикой Мадьяра, требовали его отставки и выражали поддержку бывшему премьеру Виктору Орбану.
Участники держали венгерские флаги и плакаты против Мадьяра и партии «Тиса», среди них был рисунок премьера, поедающего кровоточащую надпись «Демократия».
Директор по связям с общественностью «Фидес» Берталан Хаваши заявил со сцены, что политическое сообщество партии «на 99% чистое», и призвал Шуйока «не бояться карманного диктатора».
«Как президент, конституционный юрист и честный гражданин Тамаш Шуйок никогда не подпишет ни одного неконституционного решения или закона», – подчеркнул он.
Месяц назад у президентской резиденции уже проходила акция в поддержку Шуйока, тогда на митинг вышло примерно в четыре раза меньше людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шуйок отклонил предложенную правительством и одобренную парламентом 17-ю поправку к конституции о его отстранении от должности.
Ранее Мадьяр заявил о планах изменить основной закон ради досрочного смещения Шуйока.
До этого Шуйок обратился в Венецианскую комиссию за правовой оценкой конфликта с требующим его отставки главой правительства.