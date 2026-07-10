На митинг против Мадьяра вышли тысячи венгров

Tекст: Антон Антонов

На акцию вышли несколько тысяч человек, передает РИА «Новости».

В субботу Мадьяр внес в парламент проект поправки к конституции. Документ предусматривает, в частности, отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока полномочий депутата парламента 12 годами.

Митинг под девизом «Остановим произвол» организовали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия. Собравшиеся скандировали лозунги с критикой Мадьяра, требовали его отставки и выражали поддержку бывшему премьеру Виктору Орбану.

Участники держали венгерские флаги и плакаты против Мадьяра и партии «Тиса», среди них был рисунок премьера, поедающего кровоточащую надпись «Демократия».

Директор по связям с общественностью «Фидес» Берталан Хаваши заявил со сцены, что политическое сообщество партии «на 99% чистое», и призвал Шуйока «не бояться карманного диктатора».

«Как президент, конституционный юрист и честный гражданин Тамаш Шуйок никогда не подпишет ни одного неконституционного решения или закона», – подчеркнул он.

Месяц назад у президентской резиденции уже проходила акция в поддержку Шуйока, тогда на митинг вышло примерно в четыре раза меньше людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Шуйок отклонил предложенную правительством и одобренную парламентом 17-ю поправку к конституции о его отстранении от должности.

Ранее Мадьяр заявил о планах изменить основной закон ради досрочного смещения Шуйока.

До этого Шуйок обратился в Венецианскую комиссию за правовой оценкой конфликта с требующим его отставки главой правительства.