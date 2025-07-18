Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Вспышка неизвестной инфекции произошла на борту круизного лайнера
Вспышка неизвестной инфекции произошла на борту лайнера по пути в Мексику
Более 140 пассажиров компании Royal Caribbean voyage заболели странной инфекцией, о которой сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США, согласно которому 134 из 3914 пассажиров и семи членов экипажа, находившихся на борту круизного лайнера Navigator of the Seas, сообщили о таких симптомах, как рвота, спазмы желудка и диарея, во время рейса, который завершился 11 июля.
Точная причина вспышки остается неизвестной. Круиз, который стартовал из Лос-Анджелеса и совершил кругосветное путешествие в Мексику, продолжался в течение недели. В ответ на вспышку инфекции компания Royal Caribbean ввела усиленные меры по уборке и санитарии, включая изоляцию заболевших, пишет New York Post (NYP),
Представитель Royal Caribbean Group подчеркнул в заявлении для Fox News Digital, что безопасность гостей и экипажа является приоритетом, на их судах соблюдаются строгие санитарные процедуры, часто превышающие требования общественного здравоохранения.
Этот инцидент является одной из 18 вспышек желудочно-кишечных заболеваний на круизных лайнерах в 2025 году, большинство из них были связаны с норовирусом.
В 2024 году было зарегистрировано столько же вспышек, а в 2023 году – 14. Это не первый случай, когда болезнь поражает пассажиров круиза Royal Caribbean. В феврале более 90 человек на борту круизного лайнера Royal Caribbean, возвращавшегося в Тампу, штат Флорида, испытывали симптомы желудочно-кишечных заболеваний.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд в Москве постановил приостановить на 90 дней деятельность круизного теплохода «Николай Карамзин» из-за массового заражения пассажиров норовирусом и нарушений санитарных норм.