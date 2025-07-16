Суд в Москве приостановил работу теплохода «Николай Карамзин» из-за норовируса

Tекст: Ирма Каплан

«Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество «Московское речное пароходство» виновным <...> и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе «Николай Карамзин» сроком на 90 суток», – приводит т РИА «Новости» постановление суда.

Напомним, с 24 июня по 4 июля на теплоходе «Николай Карамзин», курсирующем по маршруту Москва – Петербург – Москва, были зафиксированы жалобы на кишечную инфекцию у 37 человек.

Специалисты Роспотребнадзора установили, что возбудителем стал норовирус. Все заболевшие были изолированы, тяжелых случаев не зарегистрировано.

При проверке были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации питания, допуск к работе сотрудников с признаками инфекции и крайне неудовлетворительное состояние пищеблока.

Лабораторное обследование показало наличие норовируса у работников кухни, включая повара, кухонного работника и официанта. Суд постановил начать отсчет срока приостановки деятельности с 5 июля 2025 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале июля три сотрудника команды пассажирского теплохода «Николай Карамзин», который следовал по маршруту Вологда – Ярославль, были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия.

При этом в СМИ появлялась информация о том, что за медпомощью обратились более 30 человек.