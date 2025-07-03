Пассажиры туристического судна в Москве пожаловались на отравление

Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине

Эксперт Анпилогов: Европа не сможет помочь Украине с закупкой американских вооружений

Tекст: Анастасия Куликова

«Два конфликта – на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке – подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он упомянул сообщения СМИ, согласно которым в Жешуве была остановлена партия готовых к отправке на Украину 20 ракет-перехватчиков.

«Производственных мощностей всего западного блока недостаточно для того, чтобы выдерживать интенсивность нынешнего конфликта», – подчеркнул эксперт. По его словам, прогнозировать, как долго Штаты будут восполнять запасы, сложно: по некоторым позициям это может занять несколько месяцев, а по каким-то, например, комплексам ПВО, – годы. «При этом возобновление поставок приведет к уже известному результату: арсеналы окажутся истощены за считанные недели», – добавил собеседник.

Решение США по вооружениям диктуется ситуацией «на земле», продолжил Анпилогов. На этом фоне он напомнил попытки Запада и офиса Владимира Зеленского добиться 30-дневного и более долгосрочного перемирия. Россия отвергла эту идею, заявив, что противник воспользуется паузой для перевооружения и нанесения нового удара. Таким образом, складывающаяся сейчас ситуация подтверждает верность позиции Москвы.

При этом риторика Вашингтона о приостановке передачи только части оружия стоит рассматривать как политическую фигуру речи, считает аналитик. «Нет ничего более постоянного, чем временное, – иронично отметил спикер. – В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?»

Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. «Украина всегда рассматривала западную помощь как основополагающую. Основой и краеугольным камнем этой поддержки были американские поставки. Дело в том, что по многим видам вооружений американцы попросту являются монополистами и в Европе это оружие не производится, либо выпускается в крайне недостаточном количестве», – пояснил он.

Пока в Вашингтоне создают политическую дымовую завесу, в офисе Зеленского пытаются придумать обходные схемы. Одна из них подразумевает, что европейские страны будут закупать вооружение у США, а затем передавать его ВСУ. По мнению эксперта, у Киева ничего не выйдет – производственных мощностей недостаточно.

«По-хорошему, украинскому руководство следовало бы капитулировать, но в силу неадекватности властей, я предполагаю, что мы дождемся все-таки обрушения фронта. Последствия для оппонентов будут катастрофическими», – заключил Анпилогов.

Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

По информации Politico, минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но, в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.